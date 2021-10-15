За противоправные высказывания в интернете - могут наказать

В законе Украины "Об информации" есть определения фраз, за которые можно получить наказание. Уголовная, дисциплинарная или административная ответственность грозит тем, кто пропагандирует войну, насилие и жестокость. Какая ответственность грозит за отдельные высказывания и что такое "язык вражды", рассказала юрист Елена Ипатенко в эфире "Украинского радио".

Она объяснила, что язык вражды – это публичная речь, в которой выражается ненависть или поощряется насилие в отношении лица или группы лиц на основании расы, религии, пола или сексуальной ориентации. Такое определение указано в Кембриджском словаре и ни в украинском законодательстве, ни в международном нет единого толкования.

В Украине высказывания регламентируются несколькими законами: "Об информации", "О печатных средствах массовой информации", "О телевидении и радиовещании".

За что можно понести наказание

Если в вашей письменной или устной речи есть такие высказывания, то вы можете понести дисциплинарную, гражданско-правовую, административную или уголовную ответственность:

* призывы к свержению конституционного строя;

* призывы к нарушению территориальной целостности Украины;

* пропаганда войны, насилия, жестокости;

* разжигание межэтнической, расовой, религиозной вражды;

* призывы к совершению террористических актов;

* посягательство на права и свободы человека.

За что может наступить уголовная ответственность:

* публичные призывы к захвату государственной власти;

* призывы к изменению территории или государственной границы Украины;

* призывы к совершению террористического акта;

* нарушение равноправия граждан в связи с их религиозными убеждениями, расовой или национальной принадлежностью, инвалидностью и прочее;

* публичные призывы к погромам, уничтожению имущества, захвату зданий;

* распространение произведений, которые пропагандируют культ насилия и жестокости, расовую, национальную или религиозную нетерпимость;

* публичные призывы к развязыванию военного конфликта;

* пропаганда коммунистического и нацистского тоталитарных режимов.

Как могут наказать

За нарушение виновник несет гражданскую, административную и уголовную ответственность по ст. 161 Уголовного кодекса Украины за дискриминацию любого рода. Такие действия наказываются штрафом в размере от 200 до 500 необлагаемых минимумов или ограничением свободы сроком на 5 лет или лишение свободы на срок до 3 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового.