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За противоправные высказывания в интернете - могут наказать

23:30, 15 окт 2021
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В законе Украины "Об информации" есть определения фраз, за которые можно получить наказание. Уголовная, дисциплинарная или административная ответственность грозит тем, кто пропагандирует войну, насилие и жестокость. Какая ответственность грозит за отдельные высказывания и что такое "язык вражды", рассказала юрист Елена Ипатенко в эфире "Украинского радио".

Она объяснила, что язык вражды – это публичная речь, в которой выражается ненависть или поощряется насилие в отношении лица или группы лиц на основании расы, религии, пола или сексуальной ориентации. Такое определение указано в Кембриджском словаре и ни в украинском законодательстве, ни в международном нет единого толкования.
В Украине высказывания регламентируются несколькими законами: "Об информации", "О печатных средствах массовой информации", "О телевидении и радиовещании".

За что можно понести наказание

Если в вашей письменной или устной речи есть такие высказывания, то вы можете понести дисциплинарную, гражданско-правовую, административную или уголовную ответственность:
* призывы к свержению конституционного строя;
* призывы к нарушению территориальной целостности Украины;
* пропаганда войны, насилия, жестокости;
* разжигание межэтнической, расовой, религиозной вражды;
* призывы к совершению террористических актов;
* посягательство на права и свободы человека.

За что может наступить уголовная ответственность:

* публичные призывы к захвату государственной власти;
* призывы к изменению территории или государственной границы Украины;
* призывы к совершению террористического акта;
* нарушение равноправия граждан в связи с их религиозными убеждениями, расовой или национальной принадлежностью, инвалидностью и прочее;
* публичные призывы к погромам, уничтожению имущества, захвату зданий;
* распространение произведений, которые пропагандируют культ насилия и жестокости, расовую, национальную или религиозную нетерпимость;
* публичные призывы к развязыванию военного конфликта;
* пропаганда коммунистического и нацистского тоталитарных режимов.

Как могут наказать

За нарушение виновник несет гражданскую, административную и уголовную ответственность по ст. 161 Уголовного кодекса Украины за дискриминацию любого рода. Такие действия наказываются штрафом в размере от 200 до 500 необлагаемых минимумов или ограничением свободы сроком на 5 лет или лишение свободы на срок до 3 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового.

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