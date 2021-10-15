Время электрокаров: король суперлюксов - Rolls-Royce

В конце сентября Rolls Royce, "Король" в мире суперлюксовых авто, объявил об официальном присоединении к електрореволюции. Выпустить свой первый электрокар британцы обещают уже в конце 2023 года, сообщает Liga.

28 сентября 2021 года СЕО компании Торстен Мюллер-Отвос назвал наиболее выдающимся со дня основания в 1904 году. В этот день состоялась презентация первого электрокара от Rolls-Royce.

"Этот суперроскошный продукт вызовет мировую революцию в области электрических авто", – пафосно заверил он журналистов Euronews.

Но несмотря на громкие заявления, о первой серийной електропремьере Rolls-Royce – модели Spectre – известно немного. На четырех фото закамуфлированный прототип похож на бензиновое купе от компании – Wraith.

Авто построено на платформе Architecture of Luxury, как и предыдущие модели Rolls-Royce – Phantom, Cullinan и Ghost. Информации о других технических характеристиках новинки пока нет, как и данных о цене будущего премиум-електрокара.

На дорогах первые Spectre могут появиться уже через два года. До того прототипы модели планируют активно тестировать в разных уголках планеты. Всего они должны преодолеть по 2,5 млн км, что имитирует более 400 лет использования автомобиля.

Уже к 2030 году полностью электрическими должны стать все модели Rolls-Royce.

Интересно, что основатель компании Чарльз Ролллс предсказывал электрическое будущее еще в 1900 году, называя такие авто "идеально бесшумными и чистыми".

Это не первая попытка легендарного бренда. Rolls-Royce представил первый электроконцепт еще в 2011 году – это был 102EX. В 2016-м компания показала электрический 103EX. Однако в серию они так и не пошли: в компании не верили, что их клиенты захотят добавлять себе хлопот с кабелями для зарядки.