Депутат Верховной Рады от пророссийской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Олег Волошин заявил, что Украину ждет "неизбежна капитуляция перед Россией". Об этом он сказал в эфире телеканала кума Путина Виктора Медведчука, которого подозревают в госизмене.

В своей речи нардеп Волошин жалуется, отказ что Киев от "конструктивного подхода в переговорах с Москвой" может обречь Украину на холодную зиму. При этом соратник Медведчука считает, что "в этой ситуации переговоры по Донбассу - это уже второстепенный вопрос".

Если мы еще будем показывать норов с Донбассом, то какие могут быть льготные поставки газа и угля... Вот они говорили: "Нет капитуляции". Но она уже неизбежна. Экономически и энергетически капитуляция неизбежна, - заявил член ОПЗЖ.

Соратник кума Путина далее говорит, что надо "наладить диалог с Россией" и призвал украинских националистов "не мешать этому процессу".

Власть должна отбросить этот патриотический пафос и наконец сказать: «Мы без России не просто не можем войну остановить, мы без России не можем обеспечить наличие тепла в квартирах, мы без России не можем обеспечить работу остатков нашей промышленности, мы без России не можем обеспечить наличие электричества в электросетях, - считает Волошин.

Волошин выразил мнение, что если действующая украинская власть не сможет договориться с Россией, то "налаживать отношения с восточным соседом придется их преемникам", которые придут к руководству страной "после народных волнений, вызванных усталостью украинский от тяжелого экономического положения в государстве".

Ответ на весь это бред один: не надейтесь, а не дождетесь!