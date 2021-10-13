Путин заявил, что украинская ГТС "просто лопнет", но он врет

Владимир Путин заявил, что Россия отправляет в Европу столько газа, сколько просят партнеры. Однако увеличивать транзит через Украину “опасно”, так как якобы “износ трубы там составляет 80%” и она может “лопнуть”, пишет УНН со ссылкой на его выступление на пленарном заседании форума “Российская энергетическая неделя” который сейчас проходит в российской столице.

“Я вам уже сказал, что изношенность газотранспортной системы Украины составляет, ну, по разным подсчетам, где-то 80-85%. Для того, чтобы сохранять или тем более увеличивать, а мы и так увеличиваем сегодня, несмотря ни на что, несмотря на наши политические разногласия, на 10% в этом году увеличен объем прокачки сверх наших контрактных обязательств”, — сказал президент.

По словам Путина, “Газпром” уже увеличил поставки газа в Европу на 10%, а в целом РФ — на 15%. При этом президент заявил, что “Газпром” заинтересован в долгосрочных контрактах с ЕС, хотя теряет в цене относительно цен на спотовом рынке.

“Там больше увеличивать-то нельзя. Нам все намекают: увеличьте еще поставки через Украину. Опасно увеличивать. Там десятилетиями не ремонтировалась ГТС. Там, может быть, если давление увеличишь, она лопнет вообще. Европа совсем лишится этого маршрута”, — решил заявить он.

Утверждения же, что РФ строила трубопроводы “Северный поток-1”, “Северный поток-2” и “Турецкий поток”, чтобы обойти Украину президент назвал “чушью уровня сапоги всмятку”.

По словам Путина, после прошлой зимы многие европейские страны не стали восполнять запасы газа перед новым сезоном, понадеялись на спотовые поставки и тем самым ускорили рост цен.

“Рост цен на газ в Европе стал следствием дефицита электроэнергии, а не наоборот. И не нужно, что называется, перекладывать с больной головы на здоровую, как у нас говорят и как пытаются делать некоторые наши партнеры”, — сказал он. По его словам, европейские страны якобы “просто прикрывают свои собственные ошибки”.

“Кстати говоря, мы видим всякие спекуляции на тему газотранспортной системы Украины, о поставках через неё. Хотел бы здесь тоже отметить, наши контрактные обязательства по поставкам через ГТС Украины — 40 миллиардов кубических метров газа в год. За девять месяцев текущего года „Газпром“ увеличил эти поставки, эту прокачку точнее, через транспортную систему Украины более чем на восемь процентов”, — сказал президент России на совещании по вопросам энергетики.

Однако, заявление президента РФ Владимира Путина по “изношенности” газотранспортной системы Украины - не соответствует действительности, это чистое вранье. Об этом заявили в пресс-службе Оператора ГТС Украины.

“Информация, озвученная президентом РФ о „изношенности“ газотранспортной системы Украины, не соответствует действительности”, — заявили в ОГТСУ.

В пресс-служба отметили, что ранее подобные тезисы комментировал Генеральный директор ООО “Оператор ГТС Украины” Сергей Макогон.

Так, по словам Макогона, Оператор проводит масштабную программу модернизации ГТС. В частности, в этом году было осуществлено почти 4,6 млрд грн на ремонт, диагностику, техническое обслуживание и капитальные инвестиции.

Также строится две новых компрессорные станции — “Бар” и “Яготин”, еще восемь планируется закончить до 2025 года. План развития ОГТСУ предусматривает инвестиции в объеме 1,5 млрд долларов в следующие 10 лет, заявил директор ОГТС 11 октября.

“К сожалению статистика инцидентов подсказывает, что российским коллегам тоже следует увеличить инвестиции в поддержку собственной ГТС. Северный поток — это лишь незначительная часть российской ГТС, которая требует ежедневного внимания. Поэтому средства, которые были потрачены на избыточный Северный Поток 2, можно было бы потратить на обновление российской ГТС”, — написал Макогон.