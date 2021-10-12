Чемпионат Европы по шашкам выиграли украинские спортсмены

Завершился чемпионат Европы по шашкам-100, который прошел в Кьянчано-Терме, Италия. Украинцы взяли полный комплект медалей в соревнованиях по блицу, сообщает 24 канал.

Международный гроссмейстер Юрий Аникеев выиграл "золото". Он набрал 14 очков и опередил спортсмена из Нидерландов Яна Гронендейка. "Бронзу" завоевал еще один украинец – Артем Иванов.

"Серебро" в копилку сборной Украины принесла на чемпионате Европы Ольга Балтажи. Она была второй в женском турнире по блицу. Это вторая серебряная медаль Ольги на нынешнем чемпионате.

Виктория Мотричко тоже успешно выступила в блице и до последнего тура была среди лидеров. Рискнув сыграть на победу в последнем туре, она уступила будущей чемпионке Айгуль Идрисовой из России. В итоге – 6 место среди 32 участниц чемпионата Европы. Однако, в активе Виктории на этом чемпионате "золото" в турнире по быстрым шашкам и "серебро" в командных соревнованиях.