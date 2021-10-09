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Бизнес / Энергетика

Европа в кризисе, заводы на грани закрытия из-за высоких цен на газ

23:30, 09 окт 2021
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Энергетический кризис в Европе усиливается с каждым днем ​​- промышленность приближается к критической точке, а некоторые энергоемкие предприятия временно закрывают производство из-за слишком дорогого содержания. Об этом пишет Bloomberg.

"Цены на электроэнергию и газ почти ежедневно бьют рекорды, а некоторые энергоемкие компании временно прекращают свою деятельность, поскольку они становятся слишком дорогими для работы.
С приближением зимы, когда европейцы начинают включать обогреватели, кризис усилится, что заставляет руководителей принимать жесткие решения", - отмечает агентство.
Сообщается, что немецкий производитель аммиака SKW Stickstoffwerke Piesteritz GmbH заявил во вторник, что сократит добычу на 20%, чтобы компенсировать рост цен на газ (компания ежегодно сжигает 640 гигаватт-часов природного газа).
"Нет смысла производить аммиак при таком уровне цен. Если правительство не примет меры, неизбежна полная остановка производства", - подчеркнул исполнительный директор компании Петр Сингр.
Кроме этого, в сентябре производитель удобрений CF Industries Holding остановил работу на двух заводах в Великобритании, причина та же - высокие цены на газ.
При этом, австрийская компания Borealis AG и норвежская химическая компания Yara International ASA также сократили объемы производства.
"Этот ценовой шок нельзя недооценивать", - заявил в среду руководитель ЕС по вопросам энергетики Кадри Симсон. "Если его не контролировать, это рискует поставить под угрозу восстановление Европы", - добавил он.
В ЕС добавили, что обозначат меры, включая сокращение налогов и государственной помощи, которые правительства могут использовать для помощи.
В то же время Bloomberg со ссылкой на экспертов подчеркивает, что чем дольше продлится кризис, тем больше вероятность тотального дефицита предложения на энергоресурсы.

Напомним

В Европе - настоящее энергетическое ралли.
Вследствие дефицита газа на европейском рынке производители электроэнергии прибегли к закупкам угля. Это привело к росту цен до самых высоких уровней с 2008 года до более чем 200 долларов за тонну.
Это давит и на спрос на нефть, производство которой из-за пандемии ограничено странами-экспортерами ОПЕК +. Сейчас объема добычи недостаточно, чтобы удовлетворить потребности рынка. Страны решили не пересматривать план на ноябрь, что привело к стремительному росту цен 4 и 5 октября.
По газу, цены обусловлены низкими запасами в подземных хранилищах после прошлогодних морозов, усиленные истощением Газпрома своих европейских ПХГ. Так, российский монополист истощил самое большое в Европе хранилище Rehden до 5% при среднем уровне в ЕС 71%.
Кроме того, Европа также не может рассчитывать на дополнительную добычу, ведь гигантское газовое месторождение Гронинген в Нидерландах, вероятно, закроется на три года раньше запланированного срока.

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