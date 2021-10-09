Кива допоздравлялся Путина, депутаты требуют запретить деятельность ОПЗЖ в Украине

Народный депутат Роман Лозинский обратился в СБУ, СНБО и Минюст с требованием запретить на территории Украины деятельность партии "Оппозиционная платформа – За жизнь". Деятельность партии угрожает нацбезопасности Украины, считает депутат. Об этом он сообщил в Facebook.

Лозинский обратил внимание на недавний ролик, записанный членом ОПЗЖ Ильей Кивой, с поздравлением Владимира Путина с днем рождения.

По словам депутата, поступки и слова Кивы способствуют стране-агрессору в достижении поставленных целей по захвату государственной власти и изменению конституционного строя.

Кроме того, Лозинский напомнил, что один из руководителей фракции – кум Путина Виктор Медведчук – сейчас находится под домашним арестом по подозрению в государственной измене, а после парламентских выборов в РФ тот поздравил "Единую Россию" с победой, в составе которой находится экс-главарь "ДНР" Александр Бородай.

В тексте опубликованного в сети обращения говорится также о поездках депутатов от ОПЗЖ в Россию на встречу с руководством "Газпрома", которое годами шантажирует Киев поставками газа.

Сейчас, пишет Лозинский, Юрий Бойко инициирует возвращение России на украинский рынок газа.

"Таким образом, позиция партии ОПЗЖ и ее руководства – это публичное приветствие и одобрение действий правящей партии государства-агрессора, которая провела в депутаты главаря террористов так называемой "ДНР". Деятельность российского политического и военного руководства, партии "Единая Россия", и террористической организации "ДНР" направлена на ликвидацию независимости Украины, изменение конституционного строя насильственным путем, нарушение суверенитета и территориальной целостности государства, подрыв безопасности Украины", – говорится в тексте депутатского обращения.

Лозинский указал на статью 37 Конституции Украины, которая предусматривает запрет создания и деятельности политпартий, действия которых направлены на ликвидацию независимости Украины, изменение конституционного строя насильственным путем, нарушение суверенитета и пр.

От СБУ, Минюста и СНБО требуют проверить деятельность ОПЗЖ, подготовить иск для запрета деятельности партии и привлечь к ответственности виновных лиц.

Напомним

7 октября Кива поздравил президента страны-агрессора Владимира Путина с днем рождения, назвав его "великим лидером дружественного к Украине народа". Скандальный член ОПЗЖ заявил, что Путин "вернул своей стране былое величие и уважение во всем мире".

8 октября нардеп уточнил, что приветствовал прежде всего "мужчину", которого уважает. При этом, в комментарии журналистам, Илья Кива не смог ответить на вопрос относительно оккупации Крыма и войны на Донбассе.