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Образование / Технологии

Принципы образования меняются: всем нужны информационные технологии

20:30, 09 окт 2021
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Окончательный переход на новые технологии в металлургии произойдет через 20–30 лет, но уже сейчас доменными печами управляет искусственный интеллект, а ситуацию на горно-обогатительных комбинатах отслеживают дроны. Об этом рассказал в интервью журналу "Forbes Украина" генеральный директор группы компаний "Метинвест" Юрий Рыженков.

"Нам не нужны инженеры‑металлурги в чистом виде. Это прошлый век. Комбинату нужны рабочие, которые владеют информационными технологиями и с глубоким знанием металлургии", - сказал Рыженков.
Он отметил, что уже через 10 лет компания будет работать над повышением добавленной стоимости, а не стремиться нарастить объемы продукции. По его словам, после покупки Днепровского меткомбината количество работников в группе выросло с 80 до 90 тысяч человек, но применение новых технологий приведет к тому, что столько сотрудников будет просто не нужно.
"Думаю, максимум 60 тысяч. Мы автоматизируем производство. Доменными печами управляет искусственный интеллект, ситуацию на ГОКах отслеживают дроны", – рассказал Рыженков.
Именно поэтому компания основала собственный технический университет – "Метинвест Политехнику", подчеркнул он.
"Нам не нужны инженеры‑металлурги в чистом виде. Это прошлый век. Нам нужны люди, которые владеют информационными технологиями, с глубоким знанием металлургии. Если вы посмотрите на наши новые объекты, например на "Стан‑1700", который мы запустили полтора года назад, то увидите, что там все управляется мышкой", – заявил гендиректор.


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