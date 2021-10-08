Медведчуку объявлено новое подозрение в госизмене с арестом или миллиардом в залог

По материалам Службы безопасности Украины, народному депутату от ОПЗЖ Виктору Медведчуку объявлено новое подозрение – о государственной измене (ст. 111 УК) и содействии деятельности террористической организации (ст. 258-3 ч.1 УК). Об этом заявили на брифинге глава СБУ Иван Баканов и генпрокурор Ирина Венедиктова. Прокуратура идет с ходатайством о содержании под стражей или залогом в 1 млрд грн, сообщает Liga.

По версии следствия, речь идет о действиях, направленных на подрыв энергетической независимости Украины.

"При посредничестве Медведчука состоялся сговор с высшими должностными лицами Украины, которые, используя полномочия Нацбанка и правоохранительных органов, создали искусственные препятствия для поставки угля из ЮАР. В конце концов контракты были сорваны, что спровоцировало волну "веерных" отключений электроэнергии в нашей стране", – заявляют в СБУ.

Впоследствии при содействии Медведчука с целью возвращения Украины в орбиту влияния РФ были организованы незаконные схемы для поставки угля с временно оккупированных территорий на государственные предприятия Украины.

"Это вопрос государственной измены. И того, как отдельные украинские политики и чиновники в разгар войны играли на стороне России, пренебрегали интересами Украины и строили совместные с террористами "схемы". Мое четкое убеждение – эти люди должны понести заслуженное и законное наказание за тот вред, который они нанесли государству. Потому что их действия – это подрыв энергетической независимости Украины", – заявил на брифинге Баканов.

Председатель СБУ и Генпрокурор обнародовали ряд аудиозаписей, которые якобы подтверждают существование "угольной схемы" и заинтересованность в ней власти РФ. Экспертиза подтвердила, что одним из фигурантов записей является Медведчук, который, в частности, общается по реализации незаконных схем с представителями российской власти. Во время этих разговоров нардеп озвучивает, что имеет гарантии от высших должностных лиц Украины.

Следствие утверждает, что при посредничестве приближенного к Медведчуку лица (бизнесмена С.Кузяры) на оккупированной территории было выбрано два фактически неработающие угольные предприятия. Их руководителями назначены представителей группировок "Л/ДНР", им открыли банковские счета и заключили с ними договоры на поставку угля.

Эти вопросы согласовывались, в том числе с главарями боевиков, заявляют в СБУ. За время функционирования этой схемы, по данным правоохранителей, пророссийских террористов всего было профинансировано на сумму более 200 млн грн.

"Следствие имеет серьезный массив доказательств, подтверждающих противоправную деятельность фигурантов. Мы знаем о передаче наличности группировкам "Л/ДНР" и перечисления средств предприятиям с оккупированных территорий. Более того, мы видим, что те планы, которые обсуждают фигуранты (смена руководителей предприятий, открытие банковских отделений и т.д.) впоследствии были реализованы", – подчеркнул Баканов.

Он отметил, что следствие продолжается, прорабатывается вопрос объявления подозрения другим лицам. СБУ продолжает это расследование в сотрудничестве с Офисом генпрокурора и ГБР.

Прокуратура будет ходатайствовать об избрании для народного депутата Украины Виктора Медведчука меры пресечения в виде содержания под стражей или залог в 1 млрд. Об этом заявила генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова во время брифинга в пятницу.

“Подозрение господину Медведчуку по нашему мнению вручено всеми возможными способами по состоянию на сегодня. Относительно того какую меру пресечения мы бы избирали господину Медведчуку. Это не компетенция СБУ, но если оценивать все, что мы услышали, я бы просил безальтернативный вариант в виде ареста”, — сказал во время брифинга глава Службы безопасности Украины Иван Баканов.

Венедиктова ответила ему, отметив: “нельзя по такой категории дел идти безальтернативно. Прокуратура пойдет с ходатайством о содержании под стражей или залогом в 1 млрд грн”.

Относительно Порошенко и Гонтаревой.

Другого варианта чем отрабатывать версию о причастности пятого президента Украины, а ныне народного депутата Петра Порошенко и бывшей главы НБУ Валерии Гонтаревой к схеме подрыва энергонезависимости Украины, в которой подозревают Виктора Медведчука, невозможно, сказал во время брифинга председатель Службы безопасности Украины Иван Баканов.

“В части вопроса относительно Петра Алексеевича (Порошенко — ред.) и госпожи Гонтаревой (Валерия Гонтарева, глава НБУ до 2018 года — ред.) — сложный вопрос. На самом деле, по состоянию на сегодня, мы не разглашаем в интересах следствия других фигурантов. Вместе с тем, учитывая то, что мы увидели, другого варианта чем отрабатывать версию о причастности господина Порошенко и госпожой Гонтаревой к этому процессу просто невозможно”, — сказал председатель Службы безопасности Украины Иван Баканов.

С его слов, если соответствующие доказательства будут собраны, правоохранители выйдут на еще один брифинг и сообщат об этом обществу.