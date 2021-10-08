В Гааге начнутся слушания о захвате украинских кораблей в Керченском проливе

Ничего не забыто и дело движется. 11 октября Арбитражный суд в Гааге начнет приостановленные на время слушания по юрисдикции в деле Украина против России в отношении незаконного захвата украинских кораблей и моряков в Керченском проливе. Об этом сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

"11 октября Арбитражный суд начнет слушания по юрисдикции в деле Украина против России в отношении незаконного захвата в ноябре 2018 года трех украинских судов "Никополь", "Бердянск" и "Яны-Капу" и 24 украинских моряков - военнослужащих ВМС ВС Украины", - написал Кулеба.

По словам Кулебы, дело очень важное для Украины.

"Мы доводим противоправность поведения РФ по отношению к нашему государству, незаконность задержания и удерживания украинских военных кораблей и противоправного судилища против наших моряков, которые 9 месяцев провели в российской тюрьме", - отметил министр.

Дело также определяющее для мира, поскольку Украина доказывает фактами и юридическими позициями, что абсолютный иммунитет военных кораблей является основополагающим принципом и обязанностью согласно с международным морским правом, которого должна придерживаться всеми странами, а его нарушения караются, добавил Кулеба.

"Я уверен, что по нашему иску Россия будет привлечена к ответственности, сколько бы времени это не заняло. Эффективная работа МИД в международных судах - это инструмент установления справедливости и еще один рычаг давления на Москву", - резюмировал министр.

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил состав делегации для участия в слушаниях Арбитражного трибунала по делу Украины против России о задержании украинских военно-морских судов и членов их экипажей, сообщают на сайте главы государства.

В частности, Главой делегации и агентом Украины стала директор Департамента международного права Министерства иностранных дел Украины Оксана Золотарева.

В состав делегации вошли представитель Украины при ЕС, заместитель агента Украины Всеволод Ченцов, помощник командующего Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины по правовой работе — начальник юридической службы Леонид Залюбовский, заместитель директора департамента — начальник отдела международных споров Департамента международного права МИД Андрей Пасечник, начальник штаба — заместитель командующего ВМС ВСУ Андрей Тарасов.

“Разрешить главе делегации привлекать в установленном порядке для обеспечения работы делегации представителей государственных органов, адвокатов, советников, экспертов и технических работников. Главе делегации осуществлять с привлечением представителей государственных органов подготовку и подачу процессуальных документов, позиционных, доказательных и других материалов, необходимых для рассмотрения дела Украины против Российской Федерации относительно задержания украинских военно-морских судов и членов их экипажей”, — говорится в сообщении.

Напомним

25 ноября 2018 года Российской Федерацией в Черном море было захвачено 3 украинских военно-морских судна “Бердянск”, “Никополь” и “Яны Капу” и 24 членов их экипажей, осуществляющих мирный проход из порта Одессы в порт Бердянск.

Впоследствии, Украина получила первый процедурный приказ Арбитражного Трибунала по делу о нарушении иммунитета трех украинских военно-морских судов и 24 членов их экипажей (Украина против Российской Федерации) Конвенции ООН по морскому праву.