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Если проблемы с газом: стартовал первый проект по производству "зеленого" водорода
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Бизнес / Энергетика

Если проблемы с газом: стартовал первый проект по производству "зеленого" водорода

21:40, 07 окт 2021
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Развитие водородных проектов станет государственной стратегией наравне с развитием других альтернативных источников энергии. Украина приступила к реализации первого проекта по строительству мощностей для производства "зеленого" водорода. Об этом пишет Интерфакс-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

"В Украине уже есть первые шаги. Уже бизнес отреагировал и уже есть первый контракт на производство водорода. Такой проект уже строится", - отметил Шмыгаль в ходе Киевского международного форума в четверг.
По его словам, развитие водородных проектов станет государственной стратегией наравне с развитием других альтернативных источников энергии.
"Не все страны имеют такие возможности для массового производства водорода. Украина имеет. Поэтому она включена как полноценный партнер в соглашение между европейскими странами", заявил премьер.
Как сообщалось ранее, операторы газотранспортных систем Украины, Словакии, Чехии и Германии подписали соглашение о создании водородного коридора.

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