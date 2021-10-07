Если проблемы с газом: стартовал первый проект по производству "зеленого" водорода

Развитие водородных проектов станет государственной стратегией наравне с развитием других альтернативных источников энергии. Украина приступила к реализации первого проекта по строительству мощностей для производства "зеленого" водорода. Об этом пишет Интерфакс-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

"В Украине уже есть первые шаги. Уже бизнес отреагировал и уже есть первый контракт на производство водорода. Такой проект уже строится", - отметил Шмыгаль в ходе Киевского международного форума в четверг.

По его словам, развитие водородных проектов станет государственной стратегией наравне с развитием других альтернативных источников энергии.

"Не все страны имеют такие возможности для массового производства водорода. Украина имеет. Поэтому она включена как полноценный партнер в соглашение между европейскими странами", заявил премьер.

Как сообщалось ранее, операторы газотранспортных систем Украины, Словакии, Чехии и Германии подписали соглашение о создании водородного коридора.