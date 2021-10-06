Штайнмайер в Киеве, но пока не для внедрения своей формулы

Федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в среду, 6 октября, прибыл в Киев для участия в памятных мероприятиях к 80-й годовщине трагедии Бабьего Яра. Об этом сообщает посольство ФРГ в Украине, пишет УНН.

"Федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер прибыл в Киев! Сегодня он посетит Корюковку, чтобы почтить память жертв трагедии 1943 года. Далее запланированы встречи с Президентом Украины Владимиром Зеленским и Президентом Израиля Ицхаком Герцогом, а также посещение Бабьего Яра", - говорится в сообщении посольства в Twitter.

Так, накануне в украинскую столицу прибыл президент Израиля. Он сообщал, что в среду примет участие в важной церемонии открытия Центра памяти жертв Холокоста в Киеве.

Также президент Израиля накануне провел встречу с Владимиром Зеленским.