Судьба Разумкова как маркер опасных процессов в Украине

Реальным результатом нынешней партийной вылазки «слуг» стал сбор необходимого количества подписей за старт процедуры отставки спикера Дмитрия Разумкова, которого на тусовку сознательно не пригласили. Единственный "слуга", который сказал, что не поддержит отставку - Дмитрий Наталуха, который считает Разумкова лучшим главой Рады за всю историю независимой Украины, пишет InfoKava.

Вопрос отставки председателя Верховной Рады парламентарии планируют рассмотреть уже в четверг, 7 ноября. Однако, Разумков на согласительном совете, ссылаясь на нормы регламента, отметил, что данный вопрос может быть вынесен только на следующей пленарной неделе. Члены согласительного совета рассердились и демонстративно покинули встречу.

По словам советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка, отставка Разумкова - это вопрос не к Зеленскому, это вопрос к партии «Слуга народа»:

«Офис президента точно не имеет отношения к возможной или невозможной отставке Дмитрия Александровича. Президент может обсуждать с фракцией и партией любые вопросы, потому что это его фракция, его партия. Какой будет порядок обсуждения, что именно они будут обсуждать - он скажет, он сам лично скажет после того, как он закончит свое обсуждение», - заявил журналистам советник Ермака.

«Я вообще считаю, что любая отставка - это вопрос функциональности того или иного человека. А не вопрос, «нравится мне кто-то или не нравится»... Если функционально Дмитрий Александрович все делает правильно, то какая отставка может быть?», - сказал Подоляк.

Почему "уходят" Разумкова

Особая позиция Разумкова по так называемому деолигархизационному законопроекту авторства президента и то, что он не поддержал отдельные санкционые решения СНБО, как говорят в кулуарах, важные, но не единственные причины того, что спикера решили «уйти». Поговаривают, что на Банковой еще не отказались окончательно от сценария досрочных выборов главы государства. По закону во время выборов, если действующий президент будет баллотироваться, исполняющим обязанности президента на время выборов становится спикер Верховной Рады. Поэтому нужно, чтобы спикером был лояльный к президенту человек, надежный и управляемый. Разумков таким явно не является. А вот Стефанчук - именно такой удобный и.о. А то, что Зеленский очень хочет на второй срок - это уже ни для кого не секрет.

Только по закону и в соответствии с регламентом

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков считает, что Рада объективно не сможет рассмотреть вопрос его отставки на пленарной неделе 5-8 октября.

"...Физически провести аудит счетной (палаты) по смете и подготовить отчет председателя до конца недели и раздать его не позже чем за 2 дня до рассмотрения вопроса на заседании ВР невозможно", - сказал он.

При этом Разумков утверждает, что не будет затягивать процесс рассмотрения его отставки. Ведь подписные листы, например, он выдал сразу же после обращения председателя фракции "Слуга народа" Давида Арахамии.

Разумков повторил, что затягивать процесс не будет, но "делать так, как кому-то хочется, тоже не намерен".

Разумков сообщил, что фракция "Слуга народа" отказалась прийти на предложенную им встречу в понедельник, 4 октября, для обсуждения его отставки:

"Действительно, была предложена встреча фракции "Слуга народа" касательно инициативы, которая пришла от коллег об отзыве председателя Верховной Рады. Я получил официальное письмо об отказе", - сказал Разумков.

"Слуги" решили начать процедуру отзыва с должности Разумкова, не дожидаясь встречи с ним.

Разумков заверил, что голосование за его отставку пройдет в стопроцентном соответствии с регламентом Рады. По словам спикера, если будет 226 голосов, то будет новый глава парламента, а если не будет, то он продолжит работать в обычном режиме.

Разумков считает, что после его возможной отставки с должности, согласно законодательству, он не должен потерять депутатский мандат, но вероятно всё.

"Ну, согласно закону нет, а так - у нас разное бывает", - сказал он.

Закон об олигархах еще не подписан

Разумков объяснил, почему еще не подписан закон об олигархах. Главный комитет направил в аппарат Верховной Рады закон о олигархах не в том виде, в котором его проголосовали в стенах ВР. Об этом заявил председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков на заседании согласительного совета.

“Закон об олигархах... Докладываю вам, что ничто не может укрыться в стенах Верховной Рады. Когда комитет направляет в аппарат Верховной Рады, понимая что он делает, закон не тот который голосовался в стенах Верховной Рады — это уже подлог, но это уже другое законодательство”, — сказал Разумков.

“То, что вам что-то не нравится или вы наделали ошибок при непрофессиональной подготовке к рассмотрению закона и пошли по непонятной процедуре в зале Верховной Рады — это проблемы комитета. Комитет — не рада, решение принимает парламент. И то, за что голосует украинский парламент, я как спикер должен подписать”, — добавил спикер ВР.

Он сказал, что по решению Конституционного суда, председатель ВР должен подписывать исключительно то, что было проголосовано в зале.

“Как только до меня дойдет корректный закон, который проголосовала Рада, — я подпишу его. Но здесь все рассказывают, как они очень быстро хотят, чтобы этот закон был подписан. А что же ни одна фракция не подала предложение о рассмотрении постановления об отмене решения ВР? Ни одна, в том числе фракция монобольшинства”, — заявил председатель парламента.

Страдающий Зеленский

Зеленский заявил, что Разумков де-факто уже не является членом Зе-команды, а однопартийцы имеют к нему «миллион вопросов». Глава государства, назвав политическое позиционирование пока что еще действующего спикера личным выбором, добавил, что «Дима зря вынес внутрикомандные дискуссии в публичное пространство».

Однако политический психолог Светлана Чунихина рассказала, что Зеленского тяготит отставка Разумкова.

“Проблема в том, как Зеленский болезненно реагирует на раскол в своей команде. Ситуация с отставкой спикера его беспокоит, он воспринимает ее как личную неудачу. Зеленский — человек, который ценит командный дух, лояльность, верность. В этом он часто терпит неудачу, и это его угнетает. О втором президентском сроке было понятно еще в прошлом году, не знаю, почему пресса делает из этого какую-то сенсацию. Для себя он это решение уже давно принял”, — говорит она.

По словам Чунихиной, на съезде Президент решал две части задач, одна связана с кадровыми изменениями в команде, что неприятно для Зеленского, и дальнейшим планом реформ в стране, что вдохновляло Президента куда больше.

“Его сильно тяготят конфликты в команде и необходимость кадровых решений. Вторая часть — работа в команде — приносила ему удовольствие, работа над программой, надежды на нее, но Президент обеспокоен тем, что в команде нет той сплоченности и лояльности, как ему бы хотелось”, — поясняет политический психолог.

Удалили даже из чата...

Спикера Верховной Рады Украины Дмитрия Разумкова удалили из фракционного чата "Слуги народа" в мессенджере. Об этом сообщил депутат от "Слуги народа" Алексей Устенко:

"Действительно, Разумкова удалили из чата", - сообщил депутат.

Отвечая на вопрос о том, действительно ли это сделал председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, он ответил "да, он председатель фракции". По словам Устенко, решение связано с процессом отстранения председателя Верховной Рады, который инициируют "Слуги народа".

Отставка Разумкова - угроза авторитаризма

Специальный корреспондент LIGA.net Юрий Смирнов считает, что отставка Разумкова таким образом, как ее проводят "слуги", несет в себе угрозу авторитаризма.

Вот что он написал.

"Слуги народа" избавляются от последнего игрока команды Зеленского, которого невозможно назвать марионеткой, – Дмитрия Разумкова. Закон об олигархах стал последней каплей.

И если все пройдет по сценарию "слуг", то уже в октябре парламент получит нового главу. Претендент один – Руслан Стефанчук. Он с первых дней в команде президента и протащил быстрое рассмотрение закона об олигархах вопреки позиции Разумкова. И в такой смене спикера есть серьезная опасность.

Президент Владимир Зеленский активно продолжает окружать себя послушными людьми без политических амбиций. Во главе правительства смирный и тихий Денис Шмыгаль, о существовании которого, уверен, не знает большинство украинцев. В Офисе президента температура в ванной увеличивается с каждым днем: прямой доступ к телу президента имеют два-три человека, которые рассказывают ему в основном только хорошие новости. А с отставкой Разумкова количество людей, которые могут сказать президенту "нет", снизится до, примерно, нуля.

Я ни в коем случае не защищаю Разумкова. Я указываю на опасную тенденцию. Таким уже занимался один президент в 2000-х. И зовут его Владимир Путин. В его структуре власти премьеры – это политические "никто" с нулевым рейтингом узнаваемости и перспектив. А о главах Госдумы, которая создает видимость борьбы ветвей власти, и говорить нечего. Поменяй фамилию, и ничего в архитектуре власти не изменится.

У Зеленского отрицают авторитарные мысли и в неофициальных комментариях говорят, что послушные Кабмин и Рада нужны для быстрых реформ. Однако мировая политика видела много примеров, когда под видом реформ руководство страны концентрировало всю полноту власти в своих руках, и заканчивалось это не демократией.

Разумков может быть сто раз не прав, он может получать поддержку от крупных бизнесменов и нарочно вставлять палки в колеса президенту.

Но Владимир Зеленский должен формировать команду по принципу компетентности и профессионализму кадров, а не по принципу покорности и послушания.

Ведь если он в итоге окончательно свернет не туда, то попросту некому будет ему об этом сказать.