Судьба Разумкова как маркер опасных процессов в Украине

Реальным результатом нынешней партийной вылазки «слуг» стал сбор необходимого количества подписей за старт процедуры отставки спикера Дмитрия Разумкова, которого на тусовку сознательно не пригласили. Единственный "слуга", который сказал, что не поддержит отставку - Дмитрий Наталуха, который считает Разумкова лучшим главой Рады за всю историю независимой Украины, пишет InfoKava.
Вопрос отставки председателя Верховной Рады парламентарии планируют рассмотреть уже в четверг, 7 ноября. Однако, Разумков на согласительном совете, ссылаясь на нормы регламента, отметил, что данный вопрос может быть вынесен только на следующей пленарной неделе. Члены согласительного совета рассердились и демонстративно покинули встречу.
По словам советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка, отставка Разумкова - это вопрос не к Зеленскому, это вопрос к партии «Слуга народа»:
Почему "уходят" Разумкова
Особая позиция Разумкова по так называемому деолигархизационному законопроекту авторства президента и то, что он не поддержал отдельные санкционые решения СНБО, как говорят в кулуарах, важные, но не единственные причины того, что спикера решили «уйти». Поговаривают, что на Банковой еще не отказались окончательно от сценария досрочных выборов главы государства. По закону во время выборов, если действующий президент будет баллотироваться, исполняющим обязанности президента на время выборов становится спикер Верховной Рады. Поэтому нужно, чтобы спикером был лояльный к президенту человек, надежный и управляемый. Разумков таким явно не является. А вот Стефанчук - именно такой удобный и.о. А то, что Зеленский очень хочет на второй срок - это уже ни для кого не секрет.
Только по закону и в соответствии с регламентом
Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков считает, что Рада объективно не сможет рассмотреть вопрос его отставки на пленарной неделе 5-8 октября.
При этом Разумков утверждает, что не будет затягивать процесс рассмотрения его отставки. Ведь подписные листы, например, он выдал сразу же после обращения председателя фракции "Слуга народа" Давида Арахамии.
Разумков повторил, что затягивать процесс не будет, но "делать так, как кому-то хочется, тоже не намерен".
Разумков сообщил, что фракция "Слуга народа" отказалась прийти на предложенную им встречу в понедельник, 4 октября, для обсуждения его отставки:
"Слуги" решили начать процедуру отзыва с должности Разумкова, не дожидаясь встречи с ним.
Разумков заверил, что голосование за его отставку пройдет в стопроцентном соответствии с регламентом Рады. По словам спикера, если будет 226 голосов, то будет новый глава парламента, а если не будет, то он продолжит работать в обычном режиме.
Разумков считает, что после его возможной отставки с должности, согласно законодательству, он не должен потерять депутатский мандат, но вероятно всё.
Закон об олигархах еще не подписан
Разумков объяснил, почему еще не подписан закон об олигархах. Главный комитет направил в аппарат Верховной Рады закон о олигархах не в том виде, в котором его проголосовали в стенах ВР. Об этом заявил председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков на заседании согласительного совета.
Он сказал, что по решению Конституционного суда, председатель ВР должен подписывать исключительно то, что было проголосовано в зале.
Страдающий Зеленский
Зеленский заявил, что Разумков де-факто уже не является членом Зе-команды, а однопартийцы имеют к нему «миллион вопросов». Глава государства, назвав политическое позиционирование пока что еще действующего спикера личным выбором, добавил, что «Дима зря вынес внутрикомандные дискуссии в публичное пространство».
Однако политический психолог Светлана Чунихина рассказала, что Зеленского тяготит отставка Разумкова.
По словам Чунихиной, на съезде Президент решал две части задач, одна связана с кадровыми изменениями в команде, что неприятно для Зеленского, и дальнейшим планом реформ в стране, что вдохновляло Президента куда больше.
Удалили даже из чата...
Спикера Верховной Рады Украины Дмитрия Разумкова удалили из фракционного чата "Слуги народа" в мессенджере. Об этом сообщил депутат от "Слуги народа" Алексей Устенко:
Отвечая на вопрос о том, действительно ли это сделал председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, он ответил "да, он председатель фракции". По словам Устенко, решение связано с процессом отстранения председателя Верховной Рады, который инициируют "Слуги народа".
Отставка Разумкова - угроза авторитаризма
Специальный корреспондент LIGA.net Юрий Смирнов считает, что отставка Разумкова таким образом, как ее проводят "слуги", несет в себе угрозу авторитаризма.
Вот что он написал.
"Слуги народа" избавляются от последнего игрока команды Зеленского, которого невозможно назвать марионеткой, – Дмитрия Разумкова. Закон об олигархах стал последней каплей.
И если все пройдет по сценарию "слуг", то уже в октябре парламент получит нового главу. Претендент один – Руслан Стефанчук. Он с первых дней в команде президента и протащил быстрое рассмотрение закона об олигархах вопреки позиции Разумкова. И в такой смене спикера есть серьезная опасность.
Президент Владимир Зеленский активно продолжает окружать себя послушными людьми без политических амбиций. Во главе правительства смирный и тихий Денис Шмыгаль, о существовании которого, уверен, не знает большинство украинцев. В Офисе президента температура в ванной увеличивается с каждым днем: прямой доступ к телу президента имеют два-три человека, которые рассказывают ему в основном только хорошие новости. А с отставкой Разумкова количество людей, которые могут сказать президенту "нет", снизится до, примерно, нуля.
Я ни в коем случае не защищаю Разумкова. Я указываю на опасную тенденцию. Таким уже занимался один президент в 2000-х. И зовут его Владимир Путин. В его структуре власти премьеры – это политические "никто" с нулевым рейтингом узнаваемости и перспектив. А о главах Госдумы, которая создает видимость борьбы ветвей власти, и говорить нечего. Поменяй фамилию, и ничего в архитектуре власти не изменится.
У Зеленского отрицают авторитарные мысли и в неофициальных комментариях говорят, что послушные Кабмин и Рада нужны для быстрых реформ. Однако мировая политика видела много примеров, когда под видом реформ руководство страны концентрировало всю полноту власти в своих руках, и заканчивалось это не демократией.
Разумков может быть сто раз не прав, он может получать поддержку от крупных бизнесменов и нарочно вставлять палки в колеса президенту.
Но Владимир Зеленский должен формировать команду по принципу компетентности и профессионализму кадров, а не по принципу покорности и послушания.
Ведь если он в итоге окончательно свернет не туда, то попросту некому будет ему об этом сказать.