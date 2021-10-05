Еще раз о "большой фракции", которую часть "слуг" уже считают "фикцией"

Представители правящей «Слуги народа», а с ними, президент, премьер и вся правящая верхушка, собирались на большое фракционное заседание парламентского монобольшинства. Чем это завершилась, выясняла InfoKava по материалам СМИ.

Народный депутат Алексей Жмеренецкий сообщил, что парламентарии сами оплачивали проезд и проживание, но все же он, скорее всего, врал, потому что многие «слуги» на камеры говорили, что обитание в гостиницах оплачивалось из партийной казны. Но это - несущественные, хотя и красноречивые детали.

Отчеты

В первый день партийной «летучки» депутаты заслушали нескольких спикеров: первого замглавы председателя парламента Руслана Стефанчука, который рассказал о практической реализации президентской избирательной программы, премьера Дениса Шмыгаля, поделившегося «стратегическим видением развития экономики и социальной сферы Украины», а также экс-министра экономики, а ныне советника главы ОП Тимофея Милованова, презентовавшего план трансформации страны.

Практических результатов эти слушания не принесли.

Тройки

Парламентарии из пропрезидентской фракции подвели итоги работы «троек» - ситуативных команд, состоящих из одного из глав профильного комитета ВР, одного из министров, а также делегата от Банковой. К примеру, по медицинскому кейсу «тройку» представляет глава Минздрава Виктор Ляшко, руководитель профильного парламентского комитета Михаил Радуцкий и замлавы Офиса президента Юлия Соколовская, курирующая направление здравоохранения. Ключевой функционал в деятельности «троек» - концептуальная разработка разноплановых реформ.

И эти слушания, как и сами "тройки", никаких существенных результатов ни для страны, ни для партии не принесли.

Сто проектов

Эпатажный Милованов презентовал реформаторский план: «дорожную карту» действующей власти, в которой детально расписаны порядка ста различных проектов, общая стоимость практической реализации которых оценена в $277 млрд. Документ недоработан, что признали практически все "слуги", однако они детально обсуждали его в Трускавце, предварительно разбившись на восемь тематических групп.

Результаты презентаций и обсуждений? Возможно, они и есть, но страна их пока не увидела.

Слугам по заслугам

Также в Трускавце состоялась премиальная церемония награждения - «Слугам по заслугам» в целых 16-ти номинациях. К примеру, депутат Игорь Копытин получил отличие «Ответственность года», поскольку не пропустил ни одного пленарного заседания ВР, а титул «Красная кнопка года» получила, близкая к группе Ахметова Людмила Буймистер, поскольку чаще всего голосовала против «принципиальных для партии законопроектов», кстати, за это ее планируют исключить из фракции. В номинации "цитаты великих людей" лучшими назвали Давида Арахамию и Александра Корниенко за известный разговор с включенными микрофонами о корабельной сосне. Именную грамоту с подписью «Чем бы депутат ни тешился» получил Жан Беленюк за сон в сессионном зале прямо во время заседания. Победу в финальной номинации «Турбо жим-жим» одержал кум главы ОП Николай Тищенко. Его коллега по фракции Марьяна Безуглая невольно стала героиней многочисленных мемов: сфотографировавшись на фоне баннера с надписью «Заседание большой фракции», закрыла головой несколько букв, и по сети разлетелись шутливые интерпретации, мол, не «фракция», а «фикция» и т.п.

Результат для партии - прикольный. Тут всех расставили по местам, всем воздали по заслугам и всем показали, кто есть кто. Не всем это было приятно. Но - что сеяли, то и пожали.

Ну, и, понятно: для страны результат нулевой. Хотя - не совсем. Лишний раз стало понятно, кто руководит страной и как руководит. У многих откроются глаза. И это, конечно, позитив.

Брифинг Зеленского

Президент Владимир Зеленский уверен, что в Украине не будет большой концентрации власти, а Совет нацбезопасности и обороны не законы нарушает внесудебными санкциями, а ставит на место предателей государства. Об этом Зеленский заявил, отвечая на вопрос корреспондента LIGA.net на брифинге в Трускавце.

Зеленский заявил, что ему не нужна никакая власть, что он пообещал что-то изменить, и если на этом пути есть задержки, нужно прокладывать другой путь.

"Либо отдайте руль другому водителю этого процесса, и пусть тот человек, как это было до этого: президент, спикер и премьер, – пусть они работают из трех разных команд, пусть не будет никакой концентрации совсем, пусть все решения принимаются годами", – заявил Зеленский.

Президент отметил, что изменял Конституцию только в вопросе неприкосновенности депутатов, в то время как другие люди меняли ее, якобы, потому, что "не могли поделить власть".

Говоря о выросшей роли СНБО, Зеленский заявил, что до него этот орган не работал и был "кладбищем", куда отправляли министров, которых нельзя просто уволить. Президент считает, что СНБО ничего не сделал при оккупации Крыма и начале войны.

"И тут заработал мощный орган, и действительно так выглядит, а что они себе позволяют? На место ставят предателей государства, вот что они себе позволяют", – заявил Зеленский.

"Будет после меня по-другому? А после меня точно будет, с чем я вас лично поздравляю", – добавил президент.

Очень знакомые речи. Потому что все начинающие диктаторы в самом начале своего пути говорили именно так. И даже не в самом начале. Лукашенко и сейчас говорит именно так. Просто один в один. Мы уже понимаем, что Зеленский - единственный, который понимает, что и как делать, только он может спасти страну, только он способен на неординарные решения на этом пути, и эти неординарные решения - далеки от правовых. Зеленский считает, что он вправе принимать внезаконные и внесудебные решения и действия. Он видит в этом смелость и даже героизм. Он гордится собой и своей смелостью.

И конечно, совершенно ясно, что он будет баллотироваться на второй срок и намерен победить. И у него есть шанс...

Слабенькая троечка

Зеленский оценил работу "слуг" за два года на слабенькую троечку с плюсом по пятибалльной шкале, с свою работу - на 7-8 баллов по 12-тибалльной, что, собственно, тоже является троечкой, сообщает Українська правда.

Зеленский объяснил эти оценки: "Не хватает опыта. Я вижу много людей, которые очень подтянулись. Есть мощные личности. Извините, что так говорю, но никогда в Украине не было много таких людей. С точки зрения цифровизации, инфраструктуры, энергетики в таких боях и конкуренции, которые у нас есть на международной арене".

В этом весь Зеленский: о своих "троечках" он говорит, как о достижениях, переворачивая все с ног на голову. Он не видит системных промахов и ошибок, принимая их за временные трудности, которые можно исправить такими же неправовыми шагами. Получается такой замкнутый круг, из которого мы все можем не выбраться в итоге.

Вот послушайте сами.

Программа правительства

Премьер-министр Денис Шмыгаль представил народным депутатам обновленную Программу деятельности правительства. В Программу вошли совместные наработки чиновников, парламентариев и представителей Офиса Президента, а также более 500 привлеченных экспертов. Шмыгаль подчеркнул, что целью Программы является:

— сервис для граждан;

— прогнозируемые источники финансирования;

— достижение ожидаемых результатов;

— контроль за исполнением.

“Документ включает лучшие мировые практики организации работы всей власти. Программа состоит из трех групп национальных приоритетов; граждане, государство, экономика. Далее идут 12 национальных приоритетов, которые содержат 97 задач и более 2000 мероприятий ”, - считает премьер-министр.

Глава правительства отметил, что изменится подход к реализации Программы. Он будет предусматривать качественное наполнение документа благодаря привлечению экспертов, аналитиков, бизнеса и общественности. А также использование ИТ-инструментов, которые позволят Программу эффективно выполнять.

Результат презентации такой программы очень сомнительный и спорный. Эксперты уже говорят о необоснованности, о популизме, об иллюзиях и, самое жестокое, - о непрофессионализме составителей этих прожектов. Это все эксперименты. Над страной. Над нами всеми.

И давайте не станем говорить сейчас о том, что в стране же ведь нужно что-то менять, и менять кардинально, что и пытается делать именно Зеленский. Да. Нужно. Но - профессионально. Потому что нельзя так легкомысленно и самоуверенно рисковать огромной страной с 40-миллионным населением. Мы в тяжелом положении. Но мы не подопытные кролики. И построение нового общества в реальности не похоже на какую-то игровую стратегию, в которой у игрока есть несколько жизней. У нас жизнь одна.

Обман общественного мнения

Известный политолог Виктор Небоженко прокомментировал громкие заявления президента Владимира Зеленского на съезде "слуг народа" в Трускавце. По его словам, хотя Зеленский заявляет о "наглой" международной политике "слуг", на самом деле это очень слабая и беспомощная политика, что хорошо известно во всем мире. А "наглая" у Зеленского - социально-экономическая политика. Она, по словам Небоженко, отличается жгучим антидемократизмом и стремлением добить остатки социального государства в Украине. Эксперименты с инфляцией, безработицей, ростом тарифов, новыми налогами, удушение среднего класса, который с таким трудом формируется. Небоженко говорит о создании феномена управляемой «новой бедности», которая должна служить средством терпимости и лояльности к политике властей и, соответственно, быть постоянным резервуаром электората нынешней власти. И украинские олигархи тоже нисколько не боятся каких-то там законов и чувствуют себя очень уверенно.

А самообман и политическая наивность Зеленского граничат с обманом общественного мнения.

Такие вот "трускавецкие коврижки", ребята...

Прессу читала Ирина Шевченко, InfoKava