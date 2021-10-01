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Бизнес / Технологии

Пчеловоды Украины обсудили состояние и перспективы развития отрасли

21:30, 01 окт 2021
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В конце сентября в Киеве прошла конференция "Состояние и перспективы развития пчеловодства в Украине. Новые вызовы 2021- 2022 г.г.", в которой приняли участие представители власти, профильных ассоциаций бизнеса и пчеловодства, передает УНН.

По данным аналитиков UBTA, рынок ЕС является крупнейшим в мире по масштабу торговли продуктами пчеловодства. Только меда в прошлом году импортировали туда более чем на 1 млрд долл. И украинское пчеловодство на 80% зависит от того рынка: объемы нашего "медового" экспорта в ЕС в прошлом году в 9 раз превысили установленные квоты на льготное поставки такой продукции.
"И это - повод для пересмотра. Задача для нашего правительства - договориться о том, чтобы в следующем году украинские пасечники получили значительное увеличение квот", - прокомментировала аграрный эксперт UBTA Анастасия Данилюк.
Народный депутат Дмитрий Соломчук рассказал, что сфера пчеловодства более 20 лет не обсуждалась в Верховной Раде. За последние несколько лет депутаты уже успели наработать много законопроектов, в частности, об использовании пестицидов и агрохимикатов, от которых гибнут пчелы.
"Наши украинские пчеловоды годами удивляют мир качественным и вкусным медом, который давно стал визитной карточкой страны. Правда, последние 20 лет тема пчеловодства фактически не звучала в Верховной Раде. За это время накопилось немало вопросов, и чем быстрее в ВР их рассмотрят, тем быстрее удастся их реализовать. Этим самым мы наконец достигнем долгожданного баланса между аграриями и пчеловодами", - сообщил он.
Геодезист отдела развития, земельной политики и имущественных отношений МХП Андрей Юрченко рассказал, что между аграриями и пчеловодами должна быть налажена коммуникация.
"Первые пути начинаются на грани диалога. Там, где будет диалог агрария с пчеловодами - там будет ответ и партнерстве. Настолько будет и все легко, и продуктивным, у нас уже есть примеры. Если пчела есть, то я уже спокоен, что будет хороший урожай подсолнечника", - добавил специалист МХП.
Также Юрченко рассказал о важности сохранения популяции пчел, поскольку единственный эффективный инструмент избежания рисков отравления насекомых - это вывоз пчелосемей за пределы полей, где происходит протравливание.
Внимание аудитории получила и тема ключевых законодательных изменений в области пчеловодства по маркировке пестицидов и агрохимикатов, с которой выступила Яна Казмин, руководитель аграрного комитета ассоциации UBTA.
Все участники отметили важность подобных мероприятий и всестороннего обсуждения данной темы на всех уровнях.

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