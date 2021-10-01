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Россия остановила транзит газа в Венгрию через территорию Украины

20:00, 01 окт 2021
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Российская компания "Газпром" остановила транзит природного газа по территории Украины в направлении Венгрии. Об этом информирует Оператор ГТС Украины.

"1 октября 2021 года с начала новых газовых суток (7:00) остановлен транзит природного газа по территории Украины в направлении Венгрии. Заявки на транзит газа не поступили, несмотря на то, что мощности с Украины на выход в Венгрию законтрактованы на весь газовый год (с 01.10.2021 по 30.09.2022) в размере 24,6 млн куб. м в сутки", - говорится в сообщении.
Так, сообщается, что с 1 октября 2021 года вступил в силу контракт между Венгрией и Россией на транспортировку газа в объеме 4,5 млрд куб. м в год, согласно которому природный газ в Венгрию будет поставляться через "Турецкий поток".
С учетом того, что импорт природного газа из Венгрии происходил путем виртуального реверса, возможности импорта из Венгрии без транзита отсутствуют, отмечают в ОГТСУ.
"Венгрия на протяжении десятилетий получала газ через территорию Украины, и украинская сторона ни разу не нарушала обязательств. Более того, украинский маршрут - наиболее экономически выгодный, потому что является кратчайшим путем поставки газа в Венгрию, об этом свидетельствуют объемы торговли между компаниями двух стран за последние годы. Монополизация газовых маршрутов Газпромом, которую мы сейчас наблюдаем, ставит вопрос основополагающие принципы функционирования газовых рынков ЕС - конкурентности и прозрачности. Усиление доминирующего положения одного игрока и использование им рычагов влияния в очевидно политических целях на фоне шокирующего роста цен на газ в Европе должно быть остановлено", - отметил гендиректор ОГТСУ Сергей Макогон, слова которого приводит пресс-служба.
Ранее ряд российских СМИ, в частности ТАСС и "Московский комсомолец", сообщали о том, что с сегодняшненого дня российский "Газпром" начал поставлять газ в Венгрию по долгосрочному контракту, заключенному 27 сентября, через газопровод "Балканский поток" и трубопроводы Юго-Восточной Европы.
О начале поставок также говорил накануне министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, слова которого приводит портал Liner.hu. По данным портала, поставки должны были начаться в 6 утра по местному времени в пятницу, 1 октября.

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