Цивилизации предательская хрупкость: газовые войны потомкам в назидание

Историки и археологи спорят: были ли у нас более технологически развитые предшественники? И куда они делись, если были? А экономисты спорят: что будет если газ, который в Европе уже более 1000 долларов за тысячу кубометров, то ли еще подорожает, то ли вдруг вообще перестанет поступать то ли по причине чьего-то злого умысла, то ли по причине аварий на газопроводах из-за стихийных бедствий?

И оказывается, что археологи и экономисты вдруг вступают на какую-то общую почву.

Сахара пришла на место плодородных земель из-за климатических катаклизмов.

Высокоразвитый город Мохенджо Даро (Пакистан) погиб из-за климатических катаклизмов.

Государство инков разрушилось из-за климатических катаклизмов.

Ну, а те мифические "боги" допотопных времен - 15-12 тысяч лет назад - тоже явно испытали какие-то катаклизмы, которые не смогли пережить, несмотря на свою "божественную" сущность.

А что же мы?

А мы - на грани.

Предательская хрупкость нашей цивилизации уже даёт о себе знать.

Самый технологически развитый и богатый регион планеты - Европу - последние годы сотрясают катастрофа за катастрофой: наводнения, ураганы, ливни, пожары, эпидемии...

Ну, а теперь еще и газ в придачу. Вернее - его отсутствие. Точнее - угроза отсутствия.

Газ - это отопление, электроэнергия, удобрения и так далее. То есть, все то, без чего мы сегодня не выживем. Потому что без газа мы замерзнем, а без электричества наша цивилизация вообще потеряет смысл.

А газ сегодня - в основном, у России.

Он есть, конечно, и в недрах других стран, однако российский газ как-то вдруг занял ключевые позиции чуть ли не в половине стран мира. Развитых стран. Богатых.

Нет, мы сегодня не станем рассказывать о злом Путине, о планах России шантажировать своим природным богатством весь мир, о наивных европейцах, которые сами залезли в российскую газовую петлю. Нет.

Просто представим себе, что, по каким-то, не зависящим от честных и добрых россиян причинам, российский газ станет недоступен. Вечная мерзлота, например, растает, и все газодобычные предприятия не смогут больше ни извлекать его из недр, ни доставлять потребителям, среди которых окажутся и сами россияне.

Представили?

Правильно: Европа просто погибнет. Вся. От Урала до Атлантики. Какая бы супер-пупер развитая она не была и сколько бы у европейцев не было денег в банках.

Возьмем Британию. Там все есть. И газ, и бензин с соляркой. Но там нет водителей, которые должны бы все это довезти до АЗС. И все. Армию подключают для доставки, но это же не выход. И где их брать, этих водителей?

Или вот, посмотрите на Китай. Там сегодня тоже энергетический кризис.

Правда, происходит он как бы под чутким руководством Коммунистической партии, которая вдруг озаботилась страшным количеством выбросов углекислого газа от своей промышленности и решила это количество поуменьшить. И вдруг, в результате каких-то благих намерений каких-то чиновников (или высшего руководства, неважно) - в Китае катастрофически стали останавливаться заводы, включилась тотальная экономия электроэнергии, люди остались без работы, без денег и... без электричества! Ни тебе кондиционеров, ни обогревателей, ни гаджетов, ни рис сварить, ни в универе онлайн-лекции посетить, ни по делам в соседний мегаполис смотаться... Все! Коллапс! Полуторамиллиардная страна в шоке!

Нынешняя цивилизация - ненадёжна и хрупка.

Как пирамида, которая стоит на вершине и раскачивается от малейшего дуновения газово-электрического ветра...

Да что там газ и электроэнергия, если кризис возник, когда какая-то баржа перегородила какой-то там канал.

Или вот продукты питания.

Мы зависим от поставок. Так случилось, что практически ни одна страна мира не в состоянии обеспечить сама себя всем необходимым. У нас такое себе одно общее глобальное хозяйство, в котором всё зависит не столько даже от урожая нынешнего года, сколько от количества и величины складов и от доставки. От умения хранить произведенное, до умения доставить его едоку. Если случится такая беда, что доставлять будет то ли нечем, то ли нечего, городские жители громадными голодными толпами побегут в села, раскулачивать запасливых земледельцев. И на этом наша цивилизация закончится.

Войны и даже подъём уровня океана, которые приводят к великому переселению страдающих масс, - это ничто перед кризисом газа, электроэнергии, транспорта и продуктов питания.

Ну, и - как итог.

Через очередные 10 000 лет наши в очередной раз выжившие потомки, вначале одичавшие, а потом таки сумевшие в очередной раз с трудом построить очередную пирамиду, стоящую головой вниз и шатающуюся от дуновения чего-то там для них важного, будут чесать репы и гадать: а были ли у них "богоподобные" предки, умевшие летать к звездам?

Вернемся к газу.

Европейцы, похоже, сами себя обвели вокруг своего же пальца.

Их ветрогенераторы стоят, потому что в северной Атлантике по причине климатических флуктуаций - штиль. Не вертятся ветряки. "Зеленая" энергетика оказалась чем-то... мифическим, а атомную они отвергли.

Их газовые хранилища заполнены едва на 70 процентов, и они в ужасе перед перспективой замерзнуть или потому что газа просто не хватит, или потому что у них не хватит денег оплатить его, потому что дешевле он явно уже не станет.

И почему бы не радоваться Путину? Почему бы руки не потирать в своем бункере? Почему бы не поучать Украину, что она сама о себе не позаботилась, не попросила льготных долгосрочных газовых контрактов в обмен на какие-то там формулы каких-то там штайнмайеров, а теперь истерит по поводу правильных долгосрочных контрактов России с лояльной и прагматичной Венгрией? И никакой это не шантаж, само собой разумеется! Это просто - борьба за свои интересы, за благополучие своего российского народа, экономическая целесообразность и никакой политики!

Никакой политики.

Все "честно".

Действительно честно, потому что европейцы в петлю полезли сами по собственному желанию. Не захотели американского сжиженного газа. Российский показался удобнее.

Честно, потому что наши супер-умные "слуги" не сумели вовремя наладить конструктивные отношения с возмутительно упрямой Венгрией, которая тоже отстаивает свои собственные интересы и действует по своему собственному усмотрению.

Честно, потому что мы так и не сумели увеличить добычу собственного газа, которого вполне хватило бы и нашим потребителям и европейским покупателям.

Когда мы вымрем, словно динозавры или мамонты, не научив наших потомков уму-разуму - археологам и в голову не придет, что умеющие летать к звездам "боги" были такими... идиотами, дебилами, лохами - ну, сами выберите подходящее слово!

Уверена, те, после которых нам досталась Сахара, тоже умниками не были...

Ирина Шевченко, Изюм, InfoKava