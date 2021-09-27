Спасибо, Саша Усик, спасибо! Но...

Сегодня Усик - герой новостей и соцсетей. Часть читателей его восхваляет, а часть - в расстройстве. Казалось бы: ну, от чего же расстраиваться? Так из-за политики же. Из-за той самой политики, от которой спорт считается независимым.

Но в этом мире - все является политикой. И спорт - тоже, нравится нам это или нет.

Ну, да: еще греки во время олимпиад приостанавливали все свои междуусобные войны и конфликты. Все свои спортивные достижения наши талантливые предки посвящали богам и собственным городам-государствам. А это, собственно, и есть политика. Каждый город выставлял своих спортсменов, а потом гордился ими, восхваляя свою спортивную школу и своих бойцов, потому что все спортсмены одновременно были и воинами. И достижения этих воинов свидетельствовали о силе их города-государства и как бы предупреждали, куда не стоит соваться более слабым!

И сейчас ничего не изменилось. Сколько ни проговаривай мантру "спорт вне политики" - это не так. Вполне он в политике!

Посмотрела бы я, как бы вы рассказали нашим футболистам 9 августа 1942 года перед матчем с командой немцев-оккупантов, что спорт вне политики.

Сегодня Украина тоже в состоянии войны. Пусть это необъявленная война. Пусть некоторые политики стесняются назвать Россию агрессором и оккупантом. Пусть в Европе большая часть обычного населения далека от украинских событий и проблем. Это не имеет значения.

Да, наши спортсмены-победители на Олимпиаде, как и на любых других международных соревнованиях, вот в боксе в частности, самим только участием под украинским флагом, самим только победным звучанием гимна прославляют Украину, рассказывают о ней тем, кто еще не научился отделять нашу страну от умершего СССР и здравствующей России.

Да, Александр Усик, по словам Кличко-младшего, вошел в историю мирового бокса, и вошел - именно как украинский спортсмен.

“Прошлой ночью Александр Усик вошел в историю. По-прежнему непобежденный, как олимпийский чемпион, чемпион мира в первом тяжелом и супертяжелом весе. Уважение Джошуа. С Украиной до конца”, — написал Владимир Кличко у себя в инстаграмме.

Но споры о том, как сам Усик относится к Украине - не утихают.

Да, вся Украина в едином порыве смотрела (или хотела смотреть, не у всех получилось) этот исторический матч. И это объединяет.

Но...

Но хотелось бы большего.

Всегда хочется большего.

Потому что время такое: у нашей страны так много проблем, что лишний раз подчеркнуть свою к ней любовь - не помешает, а только предотвратит всякие инсинуации, споры и раздоры.

Вот что пишет один из главных российских ненавистников Украины пропагандист Сергей Марков:

"Вот такой Александр Усик. Настоящий русский мужик, который побеждает. Первобытная сила в русском мужике побеждает. Это фото почему то напоминает не бокс, а Курскую битву. Вот так там наши победили. И казаков, которые сражались за Русь и веру православную. Усик перед боем посетил в Лондоне церковь Успения Богоматери и всех святых Московского патриархата. Усик сочиняет стихи о Боге. Он стал глубоко верующим в детстве, после того как год пролежал в больнице с тяжелой болезнью. Только перед Богом готов смириться русский мужик победитель."

То есть, там используют Усика по полной, подчеркивая его принадлежность... нет, не к Украине!

Именно поэтому и хочется, чтобы наши победители и чемпионы любовь к своей стране демонстрировали почаще и более акцентированно!

Ирина Шевченко, Изюм, InfoKava