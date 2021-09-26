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Колумнистика / Политика / Общество

Монополизация власти: куда смотрит антимонопольный комитет

14:00, 26 сен 2021
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Зеленский бесстрашно идет по минному полю. Идет ва-банк. Он нарушает все мыслимые законы ради одному ему известной цели. Да, он пытается убедить страну, что эта цель - благая. И ему верит треть избирателей, но... Но вы же сами знаете, куда ведет дорога, вымощенная такими "благими" намерениями.

И не надейтесь: он не откажется от второго срока, а эти 30 процентов его сторонников смогут снова внести его на Банковую. Вопреки 70-ти. Потому что половина из этих 70-ти просто не придет голосовать, а вторая половина будет разобщена, раздроблена и в полном раздрае. А он свою зеленую команду прикормит, приручит и обыграет, как квартальный наперсточник. И нас он обыграет. Да, уже обыграл.

Вот очень странный вопрос: для чего нужна Верховная Рада? 
Для чего в ней 450 депутатов, если все решает монобольшинство? 
И для чего это монобольшинство, которое еще и кормить нужно, если Президент все может сегодня решить самостоятельно в нарушение Конституции и любых Законов? И его поддержат и прикроют все его карманные правоохранительные органы? 
Чего сегодня стоит депутат со своим мнением и небольшим количеством избирателей, которые ждут от своего избранника дела и чуда? Кому он нужен? Что могут дать избирателям ничего не решающие депутаты, которых даже оппозицией не признают?
Вот еще странный вопрос: а что такое монобольшинство, если не монополия на власть? А где, в таком случае, антимонопольный комитет? Куда он смотрит? Значит, на рынке монополистов осаживают, не допускают до торгов, заставляют самим себе найти или даже вырастить, создать конкурента, чтобы не зарывался, чтобы не узурпировал рынок и не диктовал цены. А во власти? Во власти можно быть монополистом? Можно игнорировать практически половину, а то и все 70 процентов общества? Можно наплевать на их мнение, на их желания, на их мысли и ноу-хау, на их права, в конце концов? На Закон, на Конституцию? На процедуру? Потому что сейчас - революционное "время политической целесообразности"? Потому что победителей не судят? 
Наша слегка прибацанная Верховная Рада - это наше богатство. Это то, что отличает нас от остальных "выходцев из СССР". Это маркер и залог нашей свободы. Это место, где можно спорить до хрипоты, ломать копья и даже драться за свои идеи. Сюда приходят разные "кони в пальто" с марихуаной, с плакатами, с косами, с вилами и даже (это, конечно, слишком уж!) с гранатами в дамских сумочках. И тут все, ВСЕ!, имеют право быть услышанными. Потому что наша Верховная Рада - это мы во всей своей дури, мудрости, разнообразии и в своем единстве. А он - Зеленский! - решил ее прикончить. Унизить. Оскорбить. Растоптать.  
Если он победит - жаловаться будет некуда, размахивать руками не разрешат, плакатики и карикатурки будете рисовать там, где небо в клеточку и штаны в полосочку. Потому что победивший Зеленский - это микс из путина и лукашенко в одном лице. Плюс - немножко киношного клоуна, от которого никому смешно не будет, поверьте.
Думаете, мне жаль навязших в зубах и опостылевших олигархов, которые грабят нас и в то же время рассказывают нам, как правильно жить уже не то что из телевизора с компьютером, а из каждой микроволновки? Нисколько. Мне жаль себя, своих детей и внуков. Потому что так всегда: вначале придавят олигархов, а потом, когда войдут во вкус и привыкнуть кого-то давить, постепенно доберутся до каждого. Просто потому что олигархов немного, и они скоро закончатся, а жизнь нужно будет "улучшать" постоянно.
Да, когда всех посадят на цепь, миска еды и теплая будка за облаивание всех и вся - скорее всего (не обязательно!) будут вам обеспечены. 
Но вспомните одного вовсе не литературного, а реального героя одного писателя-классика, который всерьез уверял, что лучше жить тридцать лет, питаясь горячей кровью свободы, чем триста, питаясь падалью рабства.    
Закон про олигархов принят. 
Теперь им на лбы поставят метки и будут гнобить за все грехи. 
Можно радоваться.
Было бы очень весело, если бы не было так грустно, потому что у нас как не было, так и нет ни Законов, ни правосудия, ни правоохранителей. Есть оловянные солдатики, которыми играет... 
Ну, сами знаете, кто играет. Вы же выбирали...

Константин Кузьменко

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