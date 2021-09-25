В Украине уже 2,387 млн случаев COVID-19, в сутки - 8 267

В Украине зафиксировано уже 2,397 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 24 сентября, - более 8 000. Госпитализировано за сутки более 2 000 человек. Об этом сообщает Минздрав Украины.

Также за минувшие сутки:

◾️ госпитализированы — 2035 человек;

◾️ летальных случаев — 133;

◾️ выздоровели — 2821 человек.

За сутки протестировано:

◾️ методом ПЦР — 39360 человек,

◾️ методом ИФА — 10699 человек,

◾️ экспресс-тестами — 29020 человек.

За все время пандемии в Украине:

◾️ заболело — 2387750 человек;

◾️ выздоровели — 2243209 человек;

◾️ летальных случаев — 55 557;

◾️ проведения ПЦР-тестов — 12673213.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (929), Днепропетровской (751), Львовской (677), Запорожской (556) и Донецкой (503) областях.

Согласно данным Worldometer, ресурса, отслеживающий ситуацию с коронавируса в мире, Украина на девятнадцатом месте по распространению и на девятнадцатом — по количеству смертей от COVID-19.

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По состоянию на утро пятницы в мире на COVID-19 заболело уже более 231, 3 млн человек, из них выздоровели 208,052,756 человек. Количество умерших возросло до 4,742,610. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные сайта Worldometers.

"Лидеры" по количеству инфицированных

Странами с наибольшим распространением коронавируса остаются США (43,532,491), Индия (33,593,492), Бразилия (21,308,178), Великобритания (7,565,867), Россия (7,354,995), Франция (6,977,722), Турция (6,960,297) и Иран (5,493,591).

"Лидеры" по количеству летальных исходов

Наибольшее количество смертей среди стран мира зафиксировано в США (702,978), Бразилии (593,018) и Индии (446,399).

Украина на 19-м месте по распространению и на 19-м - по количеству смертей от COVID-19.



