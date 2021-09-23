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Угольные регионы Украины до 2030 г. трансформируют, решило правительство
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Бизнес / Промышленность

Угольные регионы Украины до 2030 г. трансформируют, решило правительство

21:03, 23 сен 2021
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Кабинет министров Украины одобрил концепцию Государственной целевой программы справедливой трансформации угольных регионов Украины на период до 2030 года. Об этом шла речь на заседании правительства.

В частности, регионы с населением 850 тысяч человек будут постепенно отказываться от добычи угля.
Угольные регионы определяются как регионы, на территории которых расположены угледобывающие и углеперерабатывающие предприятия, в том числе те, которые находятся в стадии ликвидации, консервации или переориентации на другие виды экономической деятельности, и предприятия угольной тепловой генерации независимо от формы собственности.
В целом это около 20 территориальных общин Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Луганской и Львовской областей, где проживает около 850 тыс. жителей.
Территориальные общины угольных регионов зависят от предприятий угольной отрасли и угольной тепловой генерации, в некоторых из них угля остается единственным доступным энергоносителем.
“В следующем году за счет государственного бюджета и при поддержке международных партнеров мы начинаем реализацию первых пилотных проектов по трансформации. Долгосрочные проекты обеспечат уменьшение зависимости локальных экономик от угледобычи и достойную жизнь и достаточный заработок всем жителям, в том числе работникам, на которых повлияет процесс отказа от ископаемого топлива”, — заявил во время заседания премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
К слову, работать над разработкой концепции Национальной программы трансформации угольных территорий до 2030 года начали в октябре 2020 года.



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