Кофе вреден натощак, лучше сначала съесть вкусный бутерброд

Чашечка ароматного кофе по утрам - это ритуал для многих людей. Она бодрит и помогает окончательно проснуться. Кроме того, кофе полезен для здоровья, он защищает от депрессии и болезни Альцгеймера. Этот напиток даже может уменьшить мышечную боль после тренировки, информирует Ukr.Media, но...

Но даже самые верные ценители кофейного напитка не знают, к чему приводит чашка кофе, выпитая на голодный желудок.

Вызывает дискомфорт в желудке

Выпитый на голодный желудок кофе - серьезное испытание для сонного организма. Принимая на себя удар первым, желудок как и полагаетс, выделяет соляную кислоту, необходимую для переработки жидкости. Даже несколько недель подряд с кофе перед завтраком дадут о себе знать сначала дискомфортом в желудке, а затем и серьезными проблемами в работе всего организма.

Уменьшает уровень кортизола

Выпитый натощак кофе может нарушить ваш циркадный ритм. Проще говоря, утром ваше тело выделяет кортизол, это помогает вам чувствовать себя бодрым и активным. Утренний кофе натощак тормозит действие гормона и со временем организм без «допинга» уже не способен просыпаться и активно включаться в работу.

Выводит важные минералы

Утренний кофе может нанести вред организму, так как способствует выведению из организма кальция, калия и магния.

Повышает тревожность

Так, люди испытывают беспокойство, когда пьют кофе перед завтраком. Причина этого проста: кофеин стимулирует реакцию «борись или беги». Он обеспечит вам учащенное сердцебиение, потливость и состояние тревоги.

Вывод

Для того, чтобы избежать проблем с желудком, кофе лучше не пить натощак. Пейте ее только после завтрака. Правильное время для наслаждения любимым напитком - с 9.30 до 11.30 утра. Тогда кофе принесет пользу организму и дополнительную энергию.