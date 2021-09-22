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Биология / Экотехнологии

Скоро улицы будут освещать не фонари, а светящиеся кусты

17:00, 22 сен 2021
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Группа биологов, из Массачусетского технологического института, работающая над перезаряжаемыми солнечным светом и светящимися в темноте растениями, которые в перспективе смогут заменить часть энергоемких электрических ламп, опубликовала в журнале Science Advances промежуточный отчет о достигнутых результатах. Об этом пишет Science Alert.

Технология работает за счет наночастиц, внедряемых в растение при помощи его опыления, через устьица — маленькие поры на поверхности листьев, которые служат для осуществления газообмена. Эти наночастицы накапливаются в листьях в виде тонкой пленки внутри губчатого слоя ткани мезофилла, не оказывая существенного влияния на их основную функциональность.
Заряда от светодиодной лампы в течение 10 секунд достаточно, чтобы растение ярко светилось в течение нескольких минут, после чего наночастицы можно повторно заряжать.
В качестве люминофора использовалось соединение под названием алюминат стронция — материал, способный поглощать видимый и ультрафиолетовый свет и излучать его как свечение. 
Алюминат стронция может быть преобразован в наночастицы, которые затем покрывают кремнеземом, чтобы защитить от повреждений.
Команде удалось заставить технологию эффективно работать с пятью различными видами растений, имеющими листья разного размера: базилик, кресс-салат, табак, ромашка и таиландское растение «ухо слона».
После сброса листьев они поступают в переработку, которая позволяет извлекать из них до 60% наночастиц для повторного использования. 
Исследователи говорят, что разные типы наночастиц можно комбинировать на одном и том же растении.
Технология еще далека от использования на практике — срок службы отдельного листа составляет около двух недель, к тому же она применима только в теплое время года. Но это, несомненно, перспективное направление, которое со временем войдет в нашу жизнь. 


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