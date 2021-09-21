Идеальный Alfa Romeo GTS: новое рождение популярного авто

Новый концепт Alfa Romeo GTS является идеальным развитием популярной марки. Электромобиль представляет собой сбалансированное сочетание стиля, эстетики и всего того, что автолюбитель требует от компактного современного четырехколесного автомобил, пишет Building-tech.

Alfa Romeo - автомобильный бренд, движимый эмоциями любви. Автолюбители владели четырехколесными автомобилями итальянской марки потому, что они мгновенно влюблялись в автомобиль. Все сводится к потрясающим автомобилям, которые марка выпускала на протяжении многих лет, в которые входят такие как Giulia Quadrifoglio gta, Montreal, Disco Volante Spider или Tipo 33 Stradale.

Спортивное купе GTS находится в одном ряду с лучшими моделями Alfa Romeo благодаря продуманному вневременному дизайну. Пока бренд борется за выживание, автомобильный дизайнер наполняет его свежим глотком воздуха, чтобы намекнуть на план будущего возрождения, чтобы воскресить утраченную славу.

Спереди автомобиль выглядит прямо из крыла дизайна Alfa Romeo. Габаритные размеры напоминают Polestar 1, еще один контрольный знак того, что GTS - это электромобиль, который находится в стадии разработки.

Широкие колесные арки заставляют задуматься о влиянии маслкаров (намек на Dodge Challenger), указывая на зверя, ориентированного на мощность. Сбалансированные пропорции - ее сильная сторона. Задняя часть немного приглушена, но она передает общую привлекательность и красиво подчеркивает плавную эстетику автомобиля.

Alfa Romeo по-прежнему делает упор на внедорожники, и этот вид транспортных средств, безусловно, вернет жизнь бренду. Когда Alfa Romeo упирается в стену, он должен пойти ва-банк, чтобы добиться такого смелого дизайна и удивить конкурентов.



