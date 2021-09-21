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Кому украинские хирурги могут сделать бесплатную пластическую операцию
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Кому украинские хирурги могут сделать бесплатную пластическую операцию

22:30, 21 сен 2021
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У пластических хирургов Украины негласное правило: некоторым они делают операции бесплатно, или за небольшие деньги, чаще всего - ветеранам АТО и детям. Кому везет получить бесплатную операцию и как помочь самим хирургам, чтобы таких операций стало больше - в сюжете ТСН.Тиждень.

У бойцов АТО/ООС нередки визуальные недостатки — нет уха, ужасные шрамы и ожоги на лице. Казалось бы, своим защитникам должно помочь государство. Но оно оплачивает только те хирургические вмешательства, которые спасают жизни. И операции пластические в этот список не входят. 
Ежегодно пластические хирурги собираются за круглым столом с представителями государства, потому что пластическая хирургия — одна из самых не урегулированных сфер в украинской медицине. Не так давно сама профессия "пластический хирург" появилась у нас в законодательстве. А вот в список реконструктивных операций, которые должно оплатить государство, еще не дошли. Поэтому все эти годы у нас не было специальности пластический хирург. Хотя есть уточнение, специальность появилась только на бумаге.
"Уже приказ есть о введении специальности "пластическая хирургия" в перечень специальностей, но для того чтобы оно заработало, нужно все это провести через Министерство труда, Министерство юстиции и по ряду других структур", — объясняет пластический хирург Киевской областной больницы Роман Левицкий.
То есть бюрократическая процедура терминологии не позволяет законно выделять деньги на такие операции, или человеку, который их проводит. Но во власти уверяют, что работают над этим.
Пока не решены бюрократические вопросы, пластические хирурги нередко лечат пациентов бесплатно. Они убирают шрамы АТОшникам, хотя это, согласно государственным документам, не мешает им жить. Даже если речь идет о растерзанном на фронте лице военнослужащей. Что уж говорить, когда речь идет о болезни, а не боевом ранении.
Именно поэтому Роман Левицкий сделал подарок маме четверых детей Светлане. Всю ее голову покрывали большие атеромы. За удаление каждой в частной клинике требовали по 2000 гривен. А их более десятка. Такой суммы у семьи не было. Врач взял только за медикаменты. Светлана, говорит, что наконец-то начала жить комфортной жизнью.
Дмитрий Слосер — один из немногих врачей, которые делают операции по воссозданию ушей. К нему приезжают из-за рубежа. Суммы достигают сотен тысяч гривен. Но сейчас на его операционном столе 12-летняя девочка Амина из Николаева. Она без ушка родилась. А у ее мамы нет денег. Папа в Амины африканец. Не помогает — говорит, что Амина родилась слишком белокожей.
На операцию Амине собирала школа, но деньги куда-то исчезли. Мама тем временем обивала пороги врачей, умоляя прооперировать девочку. Затем, сумму в 40 тыс. гривен дала администрация Николаева. Этого едва хватило на медикаменты и пребывание в стационаре частной клиники. Впрочем пластические хирурги взялись оперировать бесплатно.
На красной дорожке индустрии красоты пластические хирурги собираются раз в год и награждают лучшего. Выбирают по критерию той же человечности. А именно — по количеству социальных операций, каждый из них сделал в течение года.
Они говорят, что готовы за такие операции браться, даже если государство будет оплачивать лишь пребывание в клинике и минимальную сумму за услуги врачей. Потому основной доход у них все равно из эстетических операций, таких как грудь и липосакции. Поэтому государству остается только выполнить бюрократические процедуры и дописать в перечень болезней те, которые возможно и не болят физически, но являются страшными душевными ранами, которые поддаются хирургии.


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