Правление Одесского припортового завода приняло решение: работа останавливается

18 сентября правления завода приняло решение о его остановке. В соответствующем приказе ссылаются на письмо компании "Одессагаз", в котором предприятию предлагают остановить деятельность 22 сентября из-за задолженности за распределение природного газа. Об этом сообщил первый заместитель директора Одесского припортового завода Николай Щуриков.

По его словам, такая проблема возникала и раньше, но руководство завода пыталось найти решение и вести переговоры с "Одессагазом" и давальцем. Однако на этот раз проблема не урегулировали.

Щуриков признал, что сейчас производство карбамида не рентабельно из-за высокой цены газа и низкие цены на карбамид и аммиак.

"Причина случившегося - умышленные и системные манипуляции с конкурсами по отбору давальца. Особенно отличились в условиях последнего конкурса, где не предусмотрена ответственность за неподписание договора со стороны победителя и еще и победитель был отобран по вымышленным и не осуществимым условиях вне конкурсной документацией ", - рассказал Щуриков.

Он добавил, что сначала "руководил ресторатор Синица, а теперь испуганный пенсионер Парсентьев, который боится собственной тени".

"По результатам последнего явно подтасованы, непрозрачного конкурса была отобрана Сингапурская компания" Дачекс "со стопроцентными русскими учредителями и капиталом. Договор с этой компанией так и не оформлен ", - написал Щуриков.

По его мнению, в случае проведения честного конкурса можно было провести переговоры о закупке природного газа, по выгодной цене до конца года.

Щуриков уверен, что ангажированные управленческие решения привели к остановке завода.

"Есть ли выход из ситуации? Так, выход есть. Выгнать весь сброд по управлению завода, который пришел на завод в последние два года. Начать капитальный ремонт на агрегатах, от которых зависит производственный процесс и, хотя подготовка к ремонту было сорвано, о чем технические службы завода неоднократно информировали правления, возможность провести необходимый ремонт силами завода есть ", - отметил Щуриков.

Он также добавил, что нужно прекратить интриги вокруг давальца. По его мнению, достаточно предусмотреть правильные финансовые гарантии и штрафы за неисполнение договора.

ОПЗ - одно из крупнейших предприятий по переделки природного газа в аммиак и карбамид, которые являются основными минеральными удобрениями. Из-за долгов, которые сформировались еще при власти Януковича, ОПЗ простаивал с конца апреля 2018 по август 2019 года. Завод запустился по договору переделки давальческого сырья от компании "Агро Газ Трейдинг". С какой так и работает.

24 января стало известно, что исполняющим обязанности директора Одесского припортового завода стал Николай Синица, который владеет рестораном "Два гуся". Такое решение принял Правительство.



