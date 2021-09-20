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Ахметов выплатит держателям акций меткомбинатов 27 миллиардов грн дивидендов

22:00, 20 сен 2021
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ЧАО "Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича" направит на выплату дивидендов из нераспределенной прибыли более 11 млрд грн, "Азовсталь" – 7,7 млрд грн, ЧАО "Днепровский коксохимический завод" – 1,77 млрд грн. Все предприятия входят в группу "Метинвест" Рината Ахметова и Вадима Новинского, передает Интерфакс-Украина.

Согласно официальным сообщениям компаний в системе раскрытий информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), единственный акционер трех компаний принял решения о выплате дивидендов на состоявшихся 13 сентября внеочередных собраниях акционеров, а 14 сентября компании приняли решения об установлении даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 29 сентября 2021 года. Ранее сообщалось об аналогичных решениях о направлении на дивиденды ЧАО "Авдеевский коксохимический завод" (АКХЗ) 2,3 млрд грн, ЧАО "Запорожкокс" – 3,86 млрд  грн.
Таким образом, суммарно пять предприятий "Метинвеста" направят на выплату дивидендов 26,7 млрд грн.
"Азовсталь" в 2020 году получила чистую прибыль 420,85 млн грн, тогда как завершила 2019 год с чистым убытком 5,67 млрд грн. Нераспределенная прибыль на конец 2020 года составляла 4,98 млрд грн. Согласно годовому отчету группы, на конец 2018 года Metinvest B. V. (Нидерланды) владеет 100% акций меткомбината.
ММК им. Ильича в 2020 году получил чистую прибыль 186,48 млн грн, тогда как завершила 2019 год с чистым убытком 5,4 млрд грн. Нераспределенная прибыль на конец 2020 года составляла 6,12 млрд грн. Согласно годовому отчету группы, на конец 2018 года Metinvest B. V. (Нидерланды) владеет 100% акций меткомбината.
ЧАО "Днепровский коксохимический завод" по итогам 2020 года сократило чистый убыток на 30,5% по сравнению с предыдущим годом – до 357,6 млн грн с 514,3 млн грн. Нераспределенная прибыль на конец прошлого года составляла 1,09 млрд грн. 
Материнской компании группы "Метинвест" – Metinvest B.V. (Нидерланды) –принадлежит 100% акций ДКХЗ, "Азовстали" и ММК им. Ильича.
Как сообщалось, "Метинвест" по итогам работы в январе-июне текущего года получил чистую прибыль в размере $2,77 млрд, в то время как аналогичный период прошлого года компания завершила с чистым убытком $240 млн. Ее выручка за отчетный период возросла на 70% – до $8,47 млрд.
20 июля Metinvest B.V. задекларировала дивиденды в размере $590 млн. При этом в январе-июне этого года "Метинвест" уже выплатил акционерам $423 млн дивидендов, тогда как в первом полугодии прошлого года такие выплаты отсутствовали. 


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