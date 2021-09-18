Олигархи "на крючке": учет, контроль и никакой свободы. Правильно ли это?

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Совет национальной безопасности и обороны запустил систему мониторинга олигархов, предусматривающую законопроектом об олигархах. Об этом он сообщил на брифинге по итогам заседания СНБО в пятницу.

"Аппарату СНБО была поставлена задача разработать систему мониторинга, и у нас сегодня был отчет о том, что в Аппарате СНБО разработана и введена в эксплуатацию в августе 2021 года современная информационно-аналитическая система, которая имеет систему третьего класса наивысшего уровня сложности", - сказал Данилов.

По его словам, система сможет осуществлять мониторинг всех тех людей, которые после принятия закона об олигархах в Верховной Раде должны быть под системой мониторинга СНБО.

Также он добавил, что реестр будет работать с открытыми документами, для служебного пользования и секретными материалами.

"Таких систем в нашей стране почти нет. Это первая система с такой защитой. Она построена таким образом, чтобы в случае принятия в Верховной Раде закона, мы сразу могли отреагировать на все те вопросы, которые перед нами поставит законодатель", - подчеркнул Данилов.

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Напомним: в президентский законопроект № 5599 о деолигархизацию подали после первого чтения 1257 поправок. О том, как с этими поправками поступили "слуги", них рассказал член комитета, нардеп от "Слуги народа", представитель Президента в КСУ Федор Вениславский, которого цитируют в "СН".

По его словам, учтено "много существенных положений", которые сделали применение критериев этого закона четче, а также сделали невозможным избежать внесения в реестр лиц, имеющих значительное влияние на экономическую и политическую жизнь страны.

"Мы уточнили очень много определений. Дополнили перечень должностных лиц, которые не были учтены в первой редакции. Уточнили последствия внесения лица в реестр олигархов. Теперь туда должна подаваться информация о предприятиях, конечным бенефициарным владельцем которых является это лицо. Уточнено положение о запрете финансирования олигархами политической деятельности, митингов, политических партий, запрете осуществления взносов в избирательные фонды политических партий и кандидатов, кроме собственных", - рассказал Вениславский.

Согласно закону о регламенте ВРУ, после того как комитет проголосовал за определяющие, обусловливающие поправки, каковыми являются именно поправки в редакции, предложенной комитетом, остальные считаются отклоненными - это императивная норма Регламента, добавляет Федор Вениславский.

Комитет рекомендует Раде принять во втором чтении законопроект об олигархах.

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Законопроект об олигархах призван взять под контроль средства массовой информации и не допустить критики власти в СМИ, заявил в эфире телеканала "Украина 24" бывший народный депутат Борислав Береза.

"Не война [с олигархами] их цель, а взятие под контроль всех финансовых потоков и фактически перераспределение имущества.

И СМИ, главное – это СМИ.

Ведь именно СМИ являются угрозой для власти, потому что СМИ фактически могут откровенно предоставлять площадки тем, кто говорит о власти правду и критикует ее. И власть этого боится", – заявил политик.

Он добавил, что международные эксперты раскритиковали законопроект и отметил, что он создает угрозу свободы слова в Украине.

"Если даже международные эксперты говорят об угрозе свободы слова, для демократии в Украине, мы должны на это обращать внимание. Я позвонил, используя свои старые знакомства, своим товарищам в Парламентской ассамблее и Венецианской комиссии, и спросил об их отношении к тому закону. Они говорят, что это - дискриминация", – заявил Береза.



