"Поддержать"
Тренды:
Новости
Пищали 375 пищиков вместе: новый культурный рекорд Украины установлен в Валках
Российский газ в Украине могут заменить биогаз и биометан
Афганская гуманитарная катастрофа: коррупция, шариат и голод
Уникальные фото: первый гражданский экипаж миссии Inspiration4 в космосе
Станет ли Украина пустыней или что происходит с черноземами
Школьный ЧМ по футболу и зимняя Гимназиада впервые пройдут в Украине
"Дюна" Дени Вильнева как предчувствие нашего будущего и поиск ответов
Украинские танцоры победили на международных соревнованиях по спортивным танцам
Создан новый альянс между Австралией, Великобританией и США - AUKUS
В Офисе Президента разобрались с Этическим советом Высшего правосудия
Ситуация в зоне ООС обостряется: нарушений стало на треть больше
Резолюция Европарламента по России: условия непризнания выборов в Госдуму
Проект Госбюджета на 2022 год: правительство одобрило главные показатели
Фильм об украинской гимнастке - победитель в Каннах и кандидат на "Оскар"
Украина удивляет: мы поставим NASA системы жизнеобеспечения для базы на Луне
Все новости
Космос / Технологии / Бизнес / Фото

Уникальные фото: первый гражданский экипаж миссии Inspiration4 в космосе

18:00, 17 сен 2021
58

Опубликованы уникальные фотографии, на которых показали полет экипажа первой гражданской космической миссии Inspiration4. Компания не публикует много информации о деятельности экипажа, поскольку сервис Netflix должен создать эксклюзивный документальный фильм о миссии, пишет BBC.

Экипаж Inspiration4 состоит из бизнесмена и инициатора этой миссии Джареда Айзекмана, пилота Сиан Проктор, бортового врача Хейли Арсено и бортинженера Криса Семброски. Ни один из них не является профессиональным астронавтом. Это первый такой гражданский экипаж, который вышел на орбиту с коммерческой миссией. Их путешествие было организовано компанией SpaceX Илона Маска.
Находясь в космосе, космонавты чувствовали себя хорошо. На фото туристы любуются видами со смотровой площадки космического корабля.
Экипаж находился на более высокой орбите, чем Международная космическая станция и космический телескоп "Хаббл" - примерно на уровне в 580 километров. Далеко не все астронавты бывали так далеко за пределами планеты, как первый полностью гражданский экипаж миссии Inspiration4.


Ctrl
Enter
Если вы заметили ошибку в тексте
Выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Также по теме
ИНФОГРАФИКА
Смотреть еще
Украинский спецназ в Кабуле в ходе дерзкой операции спас журналистов и переводчиков
Украинский спецназ в Кабуле в ходе дерзкой операции спас журналистов и переводчиков
Водные ресурсы Украины будут улучшены решением СНБО: суть изменений
Водные ресурсы Украины будут улучшены решением СНБО: суть изменений
Украина тонет в мусоре: площадь мусорных полигонов - как размер крупных городов
Украина тонет в мусоре: площадь мусорных полигонов - как размер крупных городов
Рынок труда: что украинские работодатели предлагают молодежи
Рынок труда: что украинские работодатели предлагают молодежи
Мультимедиа
Смотреть еще
Космос / Технологии / Бизнес / Фото
17-09-2021, 18:00
Уникальные фото: первый гражданский экипаж миссии Inspiration4 в космосе
Уникальные фото: первый гражданский экипаж миссии Inspiration4 в космосе
"Дюна" Дени Вильнева как предчувствие нашего будущего и поиск ответов
"Дюна" Дени Вильнева как предчувствие нашего будущего и поиск ответов
Кубический гуляш: стартап "Модульная еда" в кубиках
Кубический гуляш: стартап "Модульная еда" в кубиках
В Турции установили турбины для выработки энергии от воздушного потока от автомобилей
В Турции установили турбины для выработки энергии от воздушного потока от автомобилей
Вангергейт или спасти рядового Ермака: ТСК отчиталась о "расследовании" провала
Вангергейт или спасти рядового Ермака: ТСК отчиталась о "расследовании" провала
Лучшее за неделю
Политика
Еще
Общество
Еще
Бизнес
Еще
Технологии
Еще
Спорт
Еще
InfoKava.com - лучший новостной сайт. Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии обязательной ссылки InfoKava.com. Редакция портала может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы. За достоверность и содержание рекламы ответственность несет рекламодатель. Популярные разделы: Новости дня, Новости политики, Последние новости Украины

Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 2013-2021 Все права защищены