Уникальные фото: первый гражданский экипаж миссии Inspiration4 в космосе

Опубликованы уникальные фотографии, на которых показали полет экипажа первой гражданской космической миссии Inspiration4. Компания не публикует много информации о деятельности экипажа, поскольку сервис Netflix должен создать эксклюзивный документальный фильм о миссии, пишет BBC.

Экипаж Inspiration4 состоит из бизнесмена и инициатора этой миссии Джареда Айзекмана, пилота Сиан Проктор, бортового врача Хейли Арсено и бортинженера Криса Семброски. Ни один из них не является профессиональным астронавтом. Это первый такой гражданский экипаж, который вышел на орбиту с коммерческой миссией. Их путешествие было организовано компанией SpaceX Илона Маска.

Находясь в космосе, космонавты чувствовали себя хорошо. На фото туристы любуются видами со смотровой площадки космического корабля.

Экипаж находился на более высокой орбите, чем Международная космическая станция и космический телескоп "Хаббл" - примерно на уровне в 580 километров. Далеко не все астронавты бывали так далеко за пределами планеты, как первый полностью гражданский экипаж миссии Inspiration4.



