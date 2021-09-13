Как пить кофе, чтобы сохранить подвижность мышц с возрастом

Один из побочных эффектов старения – неизбежная потеря силы и подвижности. Частично это связано с естественной потерей мышечной массы. Лучшее, что вы можете сделать, чтобы замедлить процесс, – регулярно заниматься спортом. Однако исследователи из Японского гериатрического общества говорят, что может помочь и такая простая вещь, как чашка кофе. Об этом пишут в августовском выпуске журнала Geriatrics and Gerontology.

Ученые обнаружили, что у тех, кто пил кофе, была более высокая масса скелетных мышц. Их данные сравнили с теми, кто не пил кофе. Чем больше кофе выпил человек, тем лучше он справлялся с этими показателями.

Женщины, выпивавшие три или более чашек кофе в день, имели на 0,5% большую массу скелетных мышц, чем те, кто не пил кофе. Женщины в среднем теряют 0,4 процента своей скелетной мышечной массы в год. Так что исследователи утверждают, что эти данные свидетельствуют о том, что кофе оказывает профилактическое воздействие на возрастную потерю мышечной массы.

Кофе сам по себе не может заменить физическую активность. Но если вы будете пить его каждый день без сахара, вы усилите борьбу с возрастной потерей мышечной массы.



