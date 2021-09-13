"Умные очки": они умеют делать звонки, снимать фото и видео

Компания Facebook совместно с известным брендом Ray-Ban представила технологичные очки под названием Ray-Ban Stories. Очки выглядят, как обычные, но они могут снимать фото и видео, принимать звонки и воспроизводить музыку, передает The Verge.

Для видео и фотосъемки в очки встроены две 5-мегапиксельные камеры. Устройство синхронизируется с приложением Facebook View, что позволяет редактировать фото и видео. Чтобы начать съемку, достаточно произнести: "Hey Facebook, take a video".

Памяти умных очков хватит на хранение 30 роликов длительностью 30 секунд или 500 фото.

Также в конструкцию Ray-Ban Stories встроены динамики, позволяющие слушать музыку с телефона через Bluetooth или принимать звонки. В дужке очков есть сенсорная панель – с ее помощью можно управлять воспроизводимым аудио.

Батареи умных очков хватает на 6 часов использования, на ее полную зарядку понадобится около часа.

Три модели Ray-Ban: Wayfarer, Round и Meteor будут представлены в 20 вариантах с различными линзами и оправами. Стоимость очков варьируется от $299 до $379. В комплекте также идет футляр с аккумулятором – его хватит для 3 полных заряда, и USB-C для заряда футляра.

Приобрести их можно будет в онлайн-магазинах Ray-Ban в США, Канады, Британии, Италии, Ирландии и Австралии.



