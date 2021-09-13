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Нам нужен свой кинематограф мирового уровня: президент подписал указ

20:00, 13 сен 2021
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Президент Владимир Зеленский в День украинского кино поставил правительству ряд задач по развитию кинематографии в Украине. Об этом говорится в указе № 464/2021 "О мерах по содействию развитию кинематографии в Украине", сообщает сайт Главы государства.

Согласно документу, правительство должно ускорить разработку законопроекта об Общегосударственной программе развития национальной киноиндустрии и подать его на рассмотрение Верховной Рады.
Также должно быть активизировано предоставления государственной поддержки кинематографии — по закону “О государственной поддержке кинематографии в Украине”.
Кабмин должен урегулировать вопрос об освобождении от налогообложения налогом на добавленную стоимость операций по поставке работ и услуг иностранным субъектам кинематографии при производстве ими фильмов на территории Украины для предоставления им государственной поддержки в форме государственной субсидии для возврата части осуществленных при производстве фильмов квалифицированных расходов.
Кроме того, функции по формированию и реализации государственной политики в сфере кинематографии должны быть консолидированы в едином центральном органе исполнительной власти.
Также правительство должно обеспечить эффективное управление государственными предприятиями, осуществляющими деятельность в сфере кинематографии.
По мнению Офиса президента, имеет активизироваться международное сотрудничество с целью закрепления на мировом кинорынке имиджа Украины как государства с высококонкурентной индустрией кинематографии.
Кроме того, по случаю Дня украинского кино Глава государства подписал указ, согласно которому за значительный личный вклад в развитие киноискусства, весомые творческие достижения и высокое профессиональное мастерство орденом “За заслуги” III степени награжден 17 деятелей киноискусства. Четырех актрис отмечено орденом княгини Ольги III степени. Трое деятелей кино получили медаль “За труд и доблесть”.
Одному человеку присвоено почетное звание “Народный артист Украины”, четырем — “Заслуженный артист Украины”. Девять человек получили звание “Заслуженный деятель искусств Украины”, пять — “Заслуженный работник культуры Украины”.


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