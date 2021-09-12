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Бизнес / Промышленность

В Украине растет автопроизводство: по сравнению с прошлым годом - почти в 5 раз

23:00, 12 сен 2021
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В Украине в августе было изготовлено 554 автотранспортных средства. Это почти в 4,6 раза больше, чем в августе прошлого года, сообщает Укравтопром.

За месяц было произведено 479 легковых автомобилей, что почти в 13 раз больше, чем в августе прошлого года, и на 22% меньше, чем в июле 2021 года.
Также в августе было произведено 74 автобусов – на 11% меньше, чем в августе прошлого года, и на 13% меньше чем в июле этого года.
В прошлом месяце был произведен один коммерческий автомобиль (без учета АвтоКрАЗа, который перестал раскрывать информацию о своем производстве с августа 2016 года).
Всего за восемь месяцев 2021 года в Украине выпустили 5 801 автотранспортное средство, в 2,6 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Из них – 5 326 легковых авто (на 193% больше), 20 коммерческих автомобилей (на 29% меньше), 455 автобусов (на 16% больше).

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