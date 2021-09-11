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Китай инвестирует 17 млн долларов в агропромышленный сектор Украины
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Бизнес / Промышленность

Китай инвестирует 17 млн долларов в агропромышленный сектор Украины

10:00, 11 сен 2021
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Шанхай развивает ряд проектов агропромышленного сектора в Украине на общую сумму $17 млн, видит перспективы сотрудничества в энергетике, инфраструктуре, сельском хозяйстве. Об этом сообщила заместительница директора Шанхайской городской торговой комиссии Чжу И в ходе Инвестиционного форума Киева-2021, передает Интерфакс-Украина.

“Сейчас у нас есть шесть проектов прямых инвестиций Шанхая в Украину на сумму $17 млн, касающиеся сельского, лесного хозяйства, животноводства и рыбного хозяйства. Общий объем контрактов, которые Шанхай заключает в Украине, достигает $897 млн, из которых $278 млн касаются сферы телекоммуникаций, разработки и газодобывающих, буровых проектов”, — рассказала Чжу И.
По ее данным, товарооборот между Шанхаем и Украиной в 2020 году составил 4,6 млрд юаней. “Думаю, сотрудничество между нашими странами может быть взаимовыгодным. Чем лучше мы будем развивать торговлю и обмен инвестициями, тем больше это создаст возможностей для инноваций и сотрудничества в сфере энергетики, сельского хозяйства, строительства инфраструктуры, производства промышленных товаров и в других секторах”, — отметила Чжу И.



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