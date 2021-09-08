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Что такое промышлнный лес и как его вырастить
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Бизнес / Промышленность

Что такое промышлнный лес и как его вырастить

23:00, 08 сен 2021
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В Украине может появиться "промышленный лес" на непригодных для сельского хозяйства земельных участках, где бизнес будет выращивать сырье для своих нужд. Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов в в эфире телеканала "Украина 24".

"С учетом того, что лес является нашим достоянием, но лес - это также сырье для промышленности, я думаю, что мы будем вводить в наш лексикон словосочетание "промышленный лес". Мы должны дать бизнесу возможность, чтобы он для себя закладывал именно промышленные участки леса. Чтобы мы четко понимали, что это промышленный лес, это бизнес выращивает для себя, чтобы можно было использовать", - сказал Данилов. 
По его словам, в Украине есть достаточно много свободной территории, непригодной для ведения агробизнеса, но такой, на которой можно выращивать лес. 
Он отметил, что по поручению президента готовится заседание СНБО, где будет предложено видение развития лесной отрасли.
"Когда Владимир Александрович сделал заявление, что нам надо миллиард деревьев за три года посадить - речь идет не только об экологии, речь идет об экономике, об энергетической независимости", - уточнил Данилов.
Он также добавил, что "на сегодняшний день у нас лесная отрасль - это отрасль кумовства"


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