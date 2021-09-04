Украина космическая. О чем договорились с НАСА и что происходит в Украине

Зеленский в НАСА, британцы с украинцами на Луне, космические проекты "Антонова" и завоевание мировых рынков компанией "ФЭД": об этом и не только в нашем очередном космическом дайджесте.

НАСА

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе своего визита в Вашингтон встретился с директором американского космического агентства NASA Биллом Нельсоном и сказал ему, что "Украина должна снова стать космической державой". Об этом глава государства написал в своем Twitter, сообщает Фокус.

Президент назвал беседу с Нельсоном очень "плодотворной" и сообщил, что пригласил главу американского ведомства в Украину.

"Украина должна снова стать космической державой. Сегодня плодотворно обсудили с директором NASA Биллом Нельсоном проекты, к которым Украина может присоединиться со своими уникальными космическими технологиями", — говорится в посте Зеленского.

Миссия на Луну

Британская компания Spacebit запланировала в 2022 году первую украинскую миссию на Луну. Главная задача миссии – доставить технику для проведения научных исследований на Луне, сообщает Гордон.

Британская компания Spacebit, основателем и генеральным директором которой является украинец Павел Танасюк, осуществит в 2022 году первую украинскую миссию на Луну. Об этом Танасюк сказал на пресс-конференции 30 августа, которую транслировало в YouTube агентство "Укринформ".

Миссия пройдет в сотрудничестве с американскими партнерами. Ее главная задача – доставить технику для проведения научных исследований на поверхности Луны. Британской стороне миссия обойдется примерно в $5 млн, а украинской – в $1,5 млн, отметил бизнесмен.

В частности, речь идет о камерах и радиационных датчиках, разработанных украинской компанией Ecotest. С их помощью можно будет получить данные об уровне радиации на Луне.

"Они тестируются украинским инженерами и будут протестированы на вибрацию и устойчивость к радиации совместно с конструкторским бюро "Южное" и научно-производственным предприятием "Меридиан. О таком проекте узнают во всем мире, Украина станет одной из немногих стран, которая смогла успешно доставить научный груз на Луну", – сказал Танасюк.

Минэкономики готово оказать всестороннюю поддержку инвесторам и будет способствовать привлечению иностранных инвестиций в высокотехнологичные отрасли экономики, сообщил во время пресс-конференции замминистра экономики Украины Михаил Лев.

Напомним

Танасюк основал Spacebit в 2014 году. Компания работает над инструментами анализа космических данных и роботизированными концепциями исследования космоса, в том числе с использованием искусственного интеллекта и передовой микроробототехники.

Вторая "Мрия"

Генеральный директор ГП "Антонов" Сергей Бычков в интервью "Апострофу" рассказал, что предприятие работает по космической программе и сообщил, сколько нужно средств для постройки второго экземпляра Ан-225 "Мрия".

По словам Бычкова, "Мрию" создавали для перевозки и запуска космических кораблей "Буран", а сейчас ее переоборудовали для коммерческих транспортных перевозок.

"Сейчас мы с космическим агентством работаем над тем, чтобы реализовать новые космические программы запуска ракет с использованием Ан-225. Вторая "Мрия" в агрегатах есть, но для того, чтобы ее достроить нужно 600-700 млн долларов", — рассказал гендиректор "Антонова".

Сергей Бычков также добавил, что к ним на завод приезжал австралийский миллиардер, который хотел сделать из "Мрии" развлекательный центр с бассейнами и фитнес-клубами внутри. Предприятие готово достроить Ан-225, но для грузоперевозок она не окупится. Однако она может стать выгодной для космических проектов.

Второй экземпляр "Мрии" готов на 60-70%. С конца 1980-х недостроенный самолет находится в ангаре "Антонова". При этом стоимость ее достройки с годами увеличивается, а из-за прекращения сотрудничества с РФ, нужно проводить сертификацию заново. Это требует 600-700 полетов.

ФЄД на международных рынках

О самых интересных событиях в Украине для авиации и космоса рассказывает "5-й канал".

Стратегия, которая закладывалась десятки лет назад: как акционерное общество ФЭД "выбивает" с международных рынков американцев и голландцев?

Оборудование на сотни миллионов евро: что такое пятивекторные станки и что они дают предприятию?

Два ФЭДа на одной территории: в чем разница между государственным и акционерным обществом ФЭД и как оба выглядят и работают сейчас?

Смотрите вот тут:







