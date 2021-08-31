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Культура / Театр

"Комедиада": в Одессе проходит X Международный фестиваль клоунов и мимов

23:50, 31 авг 2021
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С 30 августа по 2 сентября в Одессе проходит X Международный фестиваль клоунов и мимов “Комедиада”, передает УНН.

Торжественное открытие фестиваля состоялось в театре «Маски». По красной дорожке прошли клоуны из Франции, Италии, Мексики, а также Киева, Харькова, Одессы и других городов Украины, развлекая гостей трюками и фокусами.
В рамках фестиваля в Одессе состоятся конкурсные клоун-марафоны, гала-шоу, сольный спектакль лауреатов фестиваля, мастер-классы и детские шоу.
Каждый день в 15.00 акции фестиваля будут также проходить на открытых площадках – в Горсаду и на Приморском бульваре. Финал фестиваля пройдет 2-го сентября в день города.

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