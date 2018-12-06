Творчество «Дикого театра» способно травмировать зрителя

Если у вас чувствительная психика – на такие спектакли лучше не ходить, предупредили постановщики. Но заядлые театралы Мариуполя, услыхав такое предупреждение, выстроились в километровые очереди в кассу ДК «Молодёжного». И не пожалели.

Показ спектакля киевского «Дикого Театра» «Жінко, сядь!» проходил в рамках международной акции «16 дней активизма против гендерно-обусловленного насилия». Театр имеет нестандартную творческую концепцию. Его лозунг - «Дикий театр: театр, що провокує». А главная задача - сталкивать зрителя с реальностью, а не создавать вымышленные миры, в которых можно от неё спрятаться.

Постановщики предостерегают всех о том, что их творчество способно травмировать, возмутить и вообще противопоказано людям с чувствительной психикой. Несмотря на все опасности, в столице попасть на премьеры этого театра непросто, и, наверное, это свидетельствует не о повышенном количестве мазохистов в Киеве.

На сцене разыгрывается распространённая бытовая история. Главные персонажи – Юля и Саша – женились, завели детей, но вскоре слова, произнесённые в свадебной клятве, полностью забываются. Спектакль посвящен теме домашнего насилия в семье. Молодая жена оказывается под физическим, психологическим, сексуальным и даже экономическим давлением. Скандалы, побои оскорбления, запугивание – не такой она представляла семейную жизнь. Фраза «пока смерть не разлучит вас» в подобных обстоятельствах становится похожей на пожизненный приговор.

Постановка стремится вовлечь зрителя в собственное пространство, ориентировать на взгляд изнутри, а не снаружи, показать жизнь на сцене, а не сцену из жизни.

Стоит отметить высокий профессионализм артистов, благодаря которому«Дикому Театру» такие задачи вполне по плечу. В действии многое подчинено принципу максимальной реалистичности. Например, сценическая речь. Герои общаются матом. Но ведь это и есть язык отчаяния, язык ярости и обвинений. Наверное, тот случай, когда без нецензурщины не обойтись, – зритель просто не поверит.

Спектакль не склонен переходить от частного к общему, метафоричность часто буквальная. Свекровь пускает невестку «на фарш», лишь бы удовлетворить своё чадо. Символизм доходит до первобытно-животного уровня, но так ли далеко мы сами от этой отметки? Погуглите новости с тегом «свекровь» - оказывается это не самая страшная история.

Сцен с отягчающими обстоятельствами хватает. Но действительно «дикими» было эпизода два, не больше. Зал ДК «Молодёжный» в Мариуполе, после того как зажегся свет, оказался почти полным, а на протяжении представления зрителей ушло совсем немного. Получается порог «дикости» в Мариуполе будет повыше столичного?

Создатели поставили в конце сюжетную точку, закольцевав действие. А вот смысловой финал пьесы остался открытым. Театр в жесткой форме ставит нас перед вопросом, ответить на который мы должны за пределами зрительного зала.















