Регата на кубок острова Змеиный: 165 морских миль под парусами

27-29 августа возле Одессы прошла вторая возрожденная в прошлом году регата на Кубок острова Змеиный. Корреспонденту «Думской» Алене Балабе посчастливилось пройти маршрут в 165 морских миль в составе команды яхты «Маргарита».

На сегодняшний день это самая длинная украинская гонка в Черном море. После аннексии Крыма в 2014-м году практически все украинские яхтсмены отменили дальние походы — например, в Турцию и Грузию: еще в 2012-м и в 2013-м годах одесская организация «Магеллан-500» проводила регату Одесса — Синоп — Батуми, но после начала российской агрессии ходить под парусом вблизи Крыма стало невозможно.

В прошлом году маршрут регаты вокруг Змеиного составлял 150 морских миль — участников гонки сопровождал патрульный катер «Старобельск» (американский проект «Айленд»), а в этом году каждая яхта включила трекер и по протоколу двигалась только в территориальных водах Украины — из-за этого дистанция увеличилась на 15 миль.

Стартовали в полдень в пятницу, 27 августа. Уже в начале регаты ветер стих — и все подвисли. Но везунчикам — гоночной лодке «Буян» — удалось первой поймать порыв ветра и оторваться на приличное расстояние от остальных.

Кто-то вырулил в море, кто-то держался берега. В таких гонках каждый капитан выбирает свою стратегию. Экипаж «Маргариты» придерживался золотой середины — решение поставить спинакер (большой легкий парус, который хорошо добавляет скорости) принимаем уже за Одессой. Он стоит недолго, ветер стихает, но потом возникает первая сложность — мы не можем снять спинакер. Как потом выяснилось, его верхушка застряла в стаканчике для соседнего стакселя.

И тогда в нашей женской команде находится храбрец — капитан второго ранга Елена, преподавательница военного факультета ОНМА. Помощник капитана Наталья сооружает несложную конструкцию — и в районе Черноморска с помощью лебедки поднимаем Лену на мачту, она моментально исправляет неполадку, мы быстро собираем спинакер и идем дальше. Из-за этой неполадки мы теряем больше часа.

Далее все было хорошо: красивый закат, ужин в кокпите. А около трех ночи наша лодка возле Расейки попала в «ветровую яму» — ветер исчез совсем, а «Маргариту» стало крутить на месте. Наши отважные яхтсменки честно пытались вырулить, но безуспешно. Так продолжалось около пяти часов. Как пошутила потом вторая Лена: «Наша «Маргоша» — девочка из приличной семьи и по ночам не ходит». Все, конечно, посмеялись, а когда около девяти утра ветер усилился — с удовольствием поставили все паруса, но без спинакера, и к середине дня долетели до Змеиного.

По условиям гонки обогнули остров по левому борту — это заняло около трех часов. На картах Змеиный малюсенький, а с моря — вполне себе большой, правда, без деревьев, но зато с маяком, домами и даже с пляжем. После обхода нужно было достигнуть двух точек безопасности, чтобы не пересечь границу. Это мы сделали к вечеру.

Вторая неприятность тоже случилась ночью, когда в районе Лебедевки сильно задул встречный северо-восточный ветер. Идти «по зубам» сложно — в связи с этим команда приняла решение включить двигатель. После этого наше соревнование превратилось просто в поход — «Маргарита» сошла с дистанции, о чем предупредила организаторов регаты.

В Одессе мы были около полудня в воскресенье — уставшие, перепуганные и счастливые: почти для всех членов экипажа, кроме капитана Катерины Драгун, это был самый длинный самостоятельный переход под парусами. Но, несмотря на бессонные ночи и морскую болезнь у некоторых членов экипажа — после швартовки в Черноморском яхт-клубе почти все сказали: «Хотим снова!»

А уже в пять вечера в яхт-клубе наградили победителей гонки. Ими стали в группе ORC A - яхта «Буян», капитан Альберт Кабаков и яхта «Аккорд», капитан Олег Елисеев. В группе ORC - яхта «Антарес», капитан Игорь Калинин; яхта «Одиссей», капитан Александр Степанов и яхта «Ариэль», капитан Василий Фертюк. В группе Free: яхта «Кикки», капитан Андрей Булат; яхта «Блюз», капитан Виталий Кушнир и яхта «Отрада», капитан Николай Михеев.







