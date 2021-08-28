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Дела морские: Украина купила ледокол и вместе с Британией будет строить военные корабли

22:00, 28 авг 2021
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Представители оборонных ведомств Украины и Великобритании согласовали переход к практической плоскости выполнения меморандума о реализации проектов морского партнерства, которое среди прочего подразумевает совместное строительство кораблей. Об этом в среду, 25 августа, сообщает пресс-служба Минобороны Украины.

"Документ, в частности, предусматривает совместное проектирование и строительство военных кораблей в Украине и Великобритании, а также строительство инфраструктуры ВМС Украины на общую сумму 1,7 млрд фунтов стерлингов", - сообщает Министерство обороны Украины.
Отмечается, что реализация проектов начнется после заключения Рамочного соглашения между правительствами сроком до восемь лет.
Стороны также обсудили основные количественные и качественные показатели и этапы реализации договоренностей.
"Достигнутые договоренности - еще один шаг в развитии двустороннего сотрудничества между Украиной и Соединенным Королевством для развития возможностей украинского флота в Черном и Азовском морях", - подчеркивают в Минобороны.
Меморандум о реализации проектов морского партнерства между консорциумом промышленности Соединенного Королевства и ВМС Украины был подписан 21 июня 2021 года в Одессе.
Перед этим СМИ сообщали, что Украина купит у Британии два боевых корабля. Речь шла о двух тральщиках типа Sandown из девяти, которыми располагает Лондон.
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Украинская и британская стороны подписали акт о покупке Украиной ледокола James Clark Ross (Джеймс Кларк Росс). Об этом сообщает Национальный антарктический центр. Акт о покупке James Clark Ross подписали НАНЦ и учреждение Исследование и инновации, в состав которого входит Британская антарктическая служба.

После переоформления всех необходимых документов судно уже под украинским флагом сможет отправиться из Дании (где оно сейчас базируется) в Украину.
Планируется, что ледокол придет в Одессу в начале осени этого года.
По словам директора НАНЦ Евгения Дикого, для Украины приобретение ледокола открывает множество новых возможностей. Помимо антарктических исследований, James Clark Ross планируют использовать для изучения Южного океана, а в дальнейшем – Арктики.
"А еще для нас этот ледокол имеет ценность как символ, ведь именно он привез первую украинскую антарктическую экспедицию на прежнюю британскую станцию "Фарадей" – сейчас нашу "Академик Вернадский" – в 1996 году", – сказал Дикий.

Справка

RRS James Clark Ross (JCR) – морское исследовательское судно для биологических, океанографических и геофизических круизов. Он оснащен набором лабораторий и лебедочных систем, которые позволяют размещать научное оборудование на корме или на миделе. Корабль имеет чрезвычайно низкий уровень шума, что позволяет использовать чувствительное акустическое оборудование. Ледокол James Clark Ross построила компания Swan Hunter Shipbuilders в Уолсенде. В 1990 году его торжественно спустили на воду при участии королевы Великобритании.



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