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Бизнес / Энергетика

"Зеленый" водород спасет Украину? Нафтогаз и немецкий RWE подписали меморандум

23:30, 26 авг 2021
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Нафтогаз Украины и немецкий газовый трейдер RWE Supply & Trading в день визита в Киев канцлера ФРГ Ангелы Меркель договорились сотрудничать в сфере развития водородных проектов, пишет Кorrespondent.net.

Руководства двух компаний в воскресенье, 22 августа, подписали соответствующий меморандум о взаимопонимании, сообщил Нафтогаз. Рабочие группы двух компаний начнут совместную работу уже в течение следующего месяца.
Нафтогаз и RWE Supply & Trading договорились проанализировать возможности сотрудничества по созданию полной цепи стоимости "зеленого" водорода и его производных, таких как аммиак, которые производятся в Украине. Речь идет, в частности, о развитии проектов по производству и хранению "зеленого" водорода и аммиака в Украине и их импорту в Германию, отметили в Нафтогазе.
Нафтогаз и RWE также договорились сотрудничать в сфере изучения коммерческих возможностей для продажи украинского "зеленого" водорода на европейских рынках, сосредоточив внимание на основных рынках RWE.
Глава правления Нафтогаза Юрий Витренко убежден, что у Украины есть "большой потенциал для развития водородной экономики в сотрудничестве с Германией".
"Мы считаем "зеленый" водород стратегическим приоритетом, и мы рады работать над этим совместно с RWE, нашим надежным партнером в торговле и поставках природного газа", - сказал Витренко.
Со своей стороны член правления RWE Supply & Trading Ульф Керстин отметил, что водород будет играть ключевую роль в декарбонизации промышленности, поскольку не все можно электрифицировать с помощью возобновляемой энергии.
Напомним, что возможность экспорта Украиной водорода в страны ЕС, в том числе в Германию, обсуждается в связи с тем, что Россия уже в этом году планирует запустить газопровод Северный поток-2, который позволит Газпрому полностью отказаться от использования украинской газотранспортной системы и поставлять газ в страны Евросоюза в обход Украины.
Директор оператора ГТС Украины Сергей Макогон сказал, что Украина могла бы стать поставщиком водорода в Евросоюз, но пока такая возможность лишь изучается и начать прокачку водорода через газотранспортную систему Украины в ближайшие два-три года невозможно. 



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