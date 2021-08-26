Украинская школьница Виктория Панченко признана гением в США: ее проект поможет очистить реки

Украинскую школьницу, ученицу 10 класса Новокаховской школы №1 Херсонской области Викторию Панченко в США официально признали гением. За свой проект по очистке рек девушка получила грант в 15 тысяч долларов на обучение в университете Нью-Йорка и бронзовую медаль Всемирной олимпиады гениев, сообщает УНИАН.

Как сообщили в Facbook-группе "Образовательная ассамблея", ее проект поможет очистить реки природными способами без механического вмешательства в экосистему.

В частности, по ее методу чистить реки можно с помощью тростника, который способен выделять и собирать из воды вещества, которые ее загрязняют. Школьница предлагает создать специальные плавающие конструкции понтонного типа и разместить их в воде. Это поможет очистить реки естественными способами.







