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Почти 3 млрд долларов Украина получила от МВФ

21:00, 26 авг 2021
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Украина в рамках нового распределения Международным валютным фондам специальных прав заимствования получила 1,9 млрд СПЗ. Об этом заявила первый заместитель председателя Национального банка Украины Екатерина Рожкова на своей странице в Facebook, передает УНН.

"1,9 млрд СПЗ поступили на счет Украины в МВФ! Это средства, новой эмиссии, которые Совет директоров МВФ распределил между странами пропорционально их капиталу в МВФ", - написала Рожкова.
Она также уточнила, что 1,9 млрд СПЗ это около 2,7 млрд долларов.
Ранее сообщалось, что Международный валютный фонд (МВФ) начинает распределение между странами специальных прав заимствования (СПЗ) в 650 млрд долл., в рамках которого Украина получает 2,7 млрд в долларовом эквиваленте.
СПЗ распределяются между странами пропорционально их квотам в МВФ. Так, Украина выделено 2,7 млрд долларов с этого беспрецедентного пакета - получит их страна уже к концу лета. 23 августа новые СПЗ должны перевести странам-членам МВФ.
Сообщалось, что транш возвращать не нужно, ведь это общее решение для борьбы с последствиями пандемии во всем мире.

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