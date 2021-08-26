Несколько важных итогов событий в дни празднования Независимости Украины

В праздничные дни состоялось несколько важных событий, которые будут иметь последствия для Украины: и позитивные и... разные. Вот подборка фактов, мнений и выводов от InfoKava по материалам украинской и зарубежной прессы.

Встреча Владимира Зеленского с Ангелой Меркель

На совместной пресс-конференции с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, о чем шла речь на переговорах.

Он поблагодарил Германию за 1,5 млн доз вакцины против COVID-19, за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, за поддержку мирного урегулирования ситуации на Донбассе и непризнание попытки аннексии Крыма со стороны России.

"Приоритетной темой наших переговоров был процесс мирного урегулирования ситуации на Донбассе. Важно, чтобы в рамках "нормандского формата" Украина, Германия и Франция имели консолидированную позицию относительно плана мирного урегулирования, который должен быть основан на кластерах", - сказал президент.

"Мы стремимся добиться режима постоянного и устойчивого прекращения огня, обмена удерживаемыми лицами, открытие КПВВ со стороны временно оккупированных территорий и долгожданного доступа на временно оккупированные территории представителей Международного комитета Красного креста", - рассказал Зеленский.

"Важным вопросом наших переговоров была энергетическая безопасность и "Северный поток-2". Мы рассматриваем этот проект исключительно через призму безопасности и считаем его опасным геополитическим оружием со стороны Кремля. В соответствии с Соглашением об ассоциации, мы инициировали проведение консультаций с Еврокомиссией и правительством ФРГ в ближайшее время", - добавил Зеленский.

Украина имеет амбициозный план зеленой трансформации, а также поддерживает климатические амбиции Евросоюза, сказал также Зеленский.

"Крымская платформа": итоги саммита

По данным МИД, 47 стран и международных организаций приняли участие в саммите.

Среди них:

три четверти стран Европейского континента;

все 27 стран ЕС;

все 30 стран НАТО;

Люблинский треугольник (Украина, Польша, Литва);

Ассоциированное трио (Украина, Грузия, Молдова);

все соседи Украины (кроме Беларуси и РФ).

Делегации возглавляли 15 глав государств и правительств, два спикера парламентов, 14 министров. Также участие в саммите приняли руководители институтов ЕС, генсеки Совета Европы и ГУАМ, замгенсека НАТО.

По итогам учредительного саммита “Крымской платформы”, все делегаты присоединились к общей Декларации.

Согласно тексту документа, участники саммита решили, в частности:

• создать Международную Крымскую платформу как консультативный и координационный формат с целью мирного прекращения временной оккупации Крыма Россией,

• продолжать осуществление политики непризнания незаконной аннексии Крыма Россией,

• рассмотреть введение дальнейших “политических, дипломатических и ограничительных мер” в отношении РФ, “если это предусмотрено правовой системой каждого участника Платформы и согласно соответствующим процедурам, когда это необходимо и если действия России того требуют”,

• противостоять новым вызовам и гибридным угрозам, вызванным продолжающейся милитаризацией Крыма,

• призвать РФ выполнять свои обязательства как государства-оккупанта соответствии с нормами международного гуманитарного права, требовать, чтобы Россия немедленно прекратила все нарушения прав человека и злоупотребления в отношении жителей Крыма и обеспечила полный и беспрепятственный доступ в Крым для мониторинговых механизмов по соблюдению прав человека и правозащитников,

• использовать соответствующие механизмы ООН, Совета Европы, ОБСЕ, других международных и региональных организаций для решения проблем, связанных с временной оккупацией,

• рассмотреть возможность поддержки экономических, инфраструктурных и экологических проектов по развитию регионов Украины, граничащих с временно оккупированным Крымским полуостровом,

• признать роль национальных парламентов в противодействии временной оккупации Крыма и поощрять координацию деятельности по Крыму между национальными парламентами, а также в рамках межпарламентских ассамблей.

В документе говорится также, что участники саммита “Крымской платформы” осуждают продолжающиеся нарушения и злоупотребления и системные неправомерные ограничения прав человека и основных свобод, которые несут жители Крыма.

Также участники осудили продолжающуюся милитаризацию Крыма, препятствование правам и свободам судоходства, включая препятствование свободному проходу судов через Керченский пролив в Азовское море и обратно, а також продолжающиеся изменение демографической структуры на оккупированном полуострове путем переселения российских граждан в Крым.

В документе подчеркнуто, что любое изменение статуса Автономной Республики Крым и города Севастополя как неотъемлемой части суверенной территории Украины не признается и не будет признаваться, и попытки России узаконить временную оккупацию и неправомерный захват неприемлемы.

Участники также подтвердили свою решимость поддерживать давление на Россию для прекращения временной оккупации Россией Крыма и города Севастополя и восстановления контроля Украины над этой территорией.

Участники саммита ожидают возвращения Украины временно оккупированных территорий Крыма и Севастополя и восстановления их автономного статуса, а также призывают Российскую Федерацию привлекаться к конструктивному участию в деятельности Международной “Крымской платформы”, направленной на прекращение временной оккупации полуострова.

Декларация поддержана всеми участниками “Крымской платформы” и открыта для присоединения других государств и международных организаций.

Владимир Зеленский

"...Семь лет у моего государства Россия аннексировала полуостров Крым, его площадь больше чем некоторые страны мира. Нашу территорию аннексировало одно из государств Совбеза ООН. С начала оккупации Москва втрое увеличила свое военное присутствие на полуострове...Крым превратился в территорию, где грубо и системно нарушаются права и свободы человека...Оккупация Крыма ставит под сомнение эффективность всей международной системы безопасности. Без восстановления доверия к ней ни одно государство не может быть уверено, что не станет следующей жертвой оккупации территории. Слишком много времени потеряно, к сожалению. Мы больше не должны терять ни одного дня. Украина начинает писать новую главу в истории украинского Крыма - это глава о деоккупации, ведь деоккупация это моя конечная цель. Мы не проводим этот саммит ради очередного саммита, вопрос Крыма не должен исчезнуть с международной повестки дня еще на 7 лет", - добавил Президент Украины.

Дмитрий Разумков

"РФ отделяет материковую часть Украины от Крыма колючей проволокой и блокпостами, но она никогда не разделит людей, которые живут здесь и там, потому что это единый народ. Я призываю объединиться вокруг усилий, которые предпринимает Украина...Побеждать любые вызовы мы можем только вместе", - сказал спикер украинского парламента в ходе открытия саммита.

Денис Шмыгаль

Глава украинского правительства в ходе открытия саммита отметил, что Украина понесла огромные потери от оккупации Крыма, по оценкам экспертов речь идет об около 100 млрд долларов. Одна из глобальных проблем - Крым находится на грани экологической катастрофы. Дом миллионов украинцев превращается в военную базу и режимный объект. Крым является украинским и мы никогда не признаем Крым потерянной территорией, - подчеркнул он.

Дмитрий Кулеба

"Во-первых, мы возвращаем Крым из забвения. Крым снова ворвался в повестку дня лидеров государств, ворвался в международное информационное пространство, и это делает наше государство. Мы работаем над тем, чтобы не только в дальнейшем держать Крым в международной повестке дня, но и решать проблемы Крыма и двигаться к деоккупации. Указателем этой системной работы отныне служит Совместная декларация Крымской платформы".

Анджей Дуда

"Поляки вас понимают, вашу ситуацию, чувства, вы можете рассчитывать на нашу поддержку. Мы не признаем нелегальной оккупации Крыма Россией. Сегодняшняя встреча для нас возможностью сказать четко - вопрос Крыма не является для нас равнодушным", - отметил президент Польши.

Шарль Мишель

Председатель Европейского совета в своем выступлении отметил, что ЕС не признает аннексию Крыма Россией и дальше будет выступать против нарушения международного права. "Позиция по Крыму должна оставаться на высоком уровне. Необходимо сохранять мировой порядок и мы должны привлекать широкую международную поддержку Украины относительно непризнания аннексии Крыма. Милитаризация Крыма вызывает беспокойство", - отметил он.

Майя Санду

Президент Молдовы в своем выступлении отметила, что Крым - это Украина и Молдова поддерживает резолюцию о неделимости территории Украины.

"Мы не собираемся поддерживать исторические диспуты, мы хотим выйти на новые справедливые отношения. Мы хотим дойти до создания единого пути к будущему, которое будет постоянным, мирным, процветающим", - сказала она.

Валдис Домбровскис

Вице-президент Еврокомиссии также начал свое выступление с тезиса о том, что Крым - это Украина. "ЕС поддерживает дипломатические усилия Украины по возвращения вопроса Крыма на международную повестку дня. Мы наложили ограничительные меры против РФ из-за оккупации Крыма. Мы понимаем сложную ситуацию, которая сложилась в Крыму. Международному обществу не хватает доступа к Крыму", - отметил он и добавил, что с 2014 года ЕС предоставил Украине более 60 млрд евро.

Петер Альтмайер

Министр экономики и энергетики Германии отметил, что аннексия Крыма создал большую проблему в регионе и именно поэтому ЕС ввел санкции. "Аннексия Крыма это надругательство над верховенством права. Мы не позволим превратить Крым в слепое пятно на карте. Мы вместе с Украиной осуждаем аннексию и призываем к новым переговорам и восстановлению госграниц", - отметил он. Альтмайер также в очередной раз подчеркнул, что транзит газа через Украину будет продолжаться и после 2024 года.

Франк Риестер

Министр по вопросам торговли и экономической привлекательности Франции отметил, что соблюдение международного права остается приоритетом для всех. "Я хочу напомнить, что Франция не признает и не признает незаконную аннексию Крыма Россией. Наша поддержка территориальной целостности Украины остается последовательной и мы считаем, что эта ситуация (аннексия Крыма, - ред.) угрожает мировому порядку. Об ответственности необходимо напомнить России", - отметил он, добавив, что построение Керченского моста очень повлияла на передвижение в Черном и Азовском морях. "Мы считаем, что Украина приложила все усилия, чтобы избежать деэскалации конфликта. Франция работает над мирным урегулированием и восстановлением суверенитета Украины на территории Крыма", - добавил министр и отметил, что Франция вместе с Германией также работает и в нормандском формате по урегулированию конфликта на Донбассе.

Мевлют Чавушоглу

Глава МИД Турции подчеркнул необходимость повышения в мире понимания важности проблемы аннексии Крыма.

Дженнифер Гренголм

Министр энергетики США также подчеркнула, что Крым - это Украина, а Россию надо привлечь к ответственности за ее агрессию. "Мы вместе с Украиной осуждаем незаконную аннексию Крыма. США гордятся тем, что на протяжении 30 лет мы были с вами. От имени президента США Джо Байдена хотим заявить о поддержке Украины, ее реформ. Мы поддерживаем вашу борьбу с российской агрессией и поддержка будет продолжаться. Мы будем предоставлять поддержку ВСУ, в частности относительно защитного оружия и оборудования, для разрешения конфликта. Мы хотим поставить Россию на ее место и, мы хотим добиться прекращения ее вмешательства на востоке Украины и в Крыму" , - отметила она.

Мирче Джоанэ

Заместитель генерального секретаря НАТО призвал вернуть свободное мореплавание в украинские порты. "На нашем саммите в июне лидеры стран-членов НАТО подтвердили свою неуклонную поддержку Украины. Мы призываем РФ прекратить нарушение прав всех украинцев, включая крымских татар... Мы также подтверждаем решение Бухарестского саммита, что Украина и Грузия станут членами НАТО", - подчеркнул он и добавил, что Черноморский регион и безопасность в нем является важным для НАТО и альянс осуждает и никогда не признает аннексию Крыма. "Мы призываем РФ вернуть контроль над территорией Украине", - отметил Джоанэ.

Мустафа Джемилев

Лидер крымскотатарского народа, народный депутат в своем выступлении заявил, что ООН оказалась неспособной в решение вопроса оккупации Крыма "и не будет в состоянии пока агрессор будет иметь право вето", поскольку РФ открыто заявляет, что не будет выполнять решения международных структур.

Владимир Зеленский (заключительное слово)

"Впервые на международном уровне РФ признано государством-оккупантом, согласно нормам международного гуманитарного права она должна немедленно прекратить нарушение прав человека на временно оккупированном полуострове Крым и обеспечить уже сейчас беспрепятственный доступ в Крым для гуманитарных и правозащитных организаций", - отметил Зеленский.

Он также добавил, что РФ, которая не принимала участия в саммите "была настолько активной, что сложилось впечатление, что она полноценный участник".

"Если эта площадка так интересует ее, мы приглашаем РФ присоединиться к Крымской платформе для исправления ее исторической, трагической ошибки. В декларации всегда будет строка для подписи представителя РФ. Эта подпись будет последней на последнем саммите в Ялте", - добавил он.

Саммит первых леди и джентльменов

В украинской столице на территории заповедника София Киевская прошел саммит первых леди и джентльменов при участии Елены Зеленской и первых леди Бразилии, Израиля, Коста-Рики, Литвы, Латвии, Сербии, Германии и Хорватии. Также в мероприятии участвовали супруга президента Евросовета и дочь президента Ливана, сообщается на сайте Офиса президента. К дискуссии также присоединились первая леди США в 1993-2001 годах, бывшая госсек США Хиллари Клинтон, американская актриса и общественный деятель Робин Райт, американский эссеист Насим Талеб и афганская режиссер Сахра Карими – всего было 22 участника.

По итогам саммита первых леди и джентльменов "Мягкая сила в новой реальности" была принята совместная декларация о международном сотрудничестве и содействии в решении гуманитарных проблем. Согласно документу, Украина предложит всем участникам платформы план мероприятий по развитию сотрудничества.

Саммит проходил в формате двух дискуссионных панелей. Участники обсуждали проблемы доступа к качественной медицине, вызовы в сфере образования, равные возможности для развития и самовыражения без какой-либо дискриминации. Также обсуждались проблемы защиты женщин, детей и семей в условиях конфликтов, особенно на фоне событий в Афганистане.

По словам Елены Зеленской, до сих пор не существовало ни одной международной площадки, на которой первые леди могли бы коммуницировать на регулярной основе, обмениваясь опытом своих стран.

Праздничный концерт

Праздничный концерт в Киеве на день Независимости стоил почти 20 млн гривен, сообщила Ольга Фандорина.

Государственное предприятие "Центр защиты информационного пространства Украины" заключило договор с частным предприятием "ПКС" о предоставлении комплекса услуг по разработке и реализации креативной коммуникационной кампании и концепции мероприятий на тему: "Торжественный концерт в Киеве по случаю 30-й годовщины независимости Украины при участии Президента Украина, руководителей органов государственной власти, представителей органов местного самоуправления, дипломатического корпуса иностранных государств, общественности, дипломатического корпуса, международных организаций, украинской диаспоры, ученых, творческой интеллигенции, духовенства" за 19,5 млн гривен.

Об этом говорится в сообщении "Центра защиты информационного пространства Украины" на портале ProZorro, передают Українські Новини. За все годы Независимости празднование и сопряженные с ним проекты обойдутся в рекордную сумму, на подготовку к 17 августа было уже потрачено 195 млн грн.

Более 170 млн грн планировали потратить на установку гигантских флагов по всей стране к Дню независимости.

Цена парада

В этом году в честь 30-летия независимости правительство Украины потратило на праздник почти 200 млн гривен.

Для сравнения, в 2020 году потратили 4 млн гривен, а в 2019 году — 10 млн гривен.

С установкой гигантских флагштоков, конечно, намутили. Но парад был грандиозным и впечатлил всех. Даже Россию.

Так что, вероятно, оно того стоило.







