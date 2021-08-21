Украинец Саша Бондарев в свои 12 лет уже попал на подиум "FIA karting Academy Trophy"

Двенадцатилетний украинский пилот Александр Бондарев оказался в числе лучших спортсменов на соревнованиях "FIA karting Academy Trophy", сообщает Спортивный комитет Украины.

12-летний украинский пилот Александр Бондарев хорошо провел квалификацию, получив 3-й результат в своей группе и 6-й среди всех 44 участников. Это дало ему возможность в “хит” дважды стартовать с 3-й позиции и один раз с 4-й.

Далее были две красивые победы в “хит”, которые вывели Александра в лидеры соревнований. Но тактические ошибки в последнем “Хите” и “Финале” привели лишь к 3-го места.

По итогам двух этапов Чемпионата Александр занял общее 3 место.

Последний этап соревнований состоится 3-5 сентября в Швеции.







