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Вселенский патриарх Варфоломей в Киеве: "В УПЦ МП не знают, что такое каноны"

18:00, 21 авг 2021
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В Киеве в Михайловском Златоверхом соборе прошла благодарственная молитва (доксология) по случаю прибытия в Украину Вселенского патриарха Варфоломея. Трансляция прошла на странице ПЦУ в Facebook.
В программе визита Варофоломея благодарственная молитва (Доксоголия), которая прошла утром.
22 августа патриарх Варфоломей вместе с митрополитом Епифанием проведет литургию в Святой Софии. Начало богослужения — 9:00.
* * *
Вселенский патриарх Варфоломей заявил, что Украинская православная церковь Московского патриархата, которая считает Православную церковь Украины неканонической, не знает, что такое автокефалия и каноническая практика. Об этом он сказал в интервью Укринформу, полный текст тут.
На вопрос, что бы он сказал "братьям и сестрам" из УПЦ МП, которые убеждены, что ПЦУ имеет якобы неканоническую автокефалию, Варфоломей сказал: "Проблема этих людей в том, что для них трудно признать реальность, или же они отказываются ее признавать. Они также несведущи в том, что значит автокефалия, так же как в истории и канонической практике ее предоставления".
Варфоломей пояснил, что Русская православная церковь, к которой стремится принадлежать УПЦ МП, получила свой автокефальный и патриарший статус от Вселенского патриархата.
"Почему же тогда они не хотят согласиться с тем же каноническим обоснованием автокефалии в случае Православной церкви Украины, которое было действительным для Православной церкви России и других православных церквей, которым Вселенский патриархат предоставил автокефалию и патриарший статус?" – сказал Варфоломей.
Он отметил, что вмешательство Вселенского патриархата не является неканоническим, напротив – неканонично ставить это вмешательство под сомнение.
"Очевидно, что они совсем не заинтересованы в каноническом порядке, поскольку в нашем случае они, очевидно, предпочитают иностранные интересы, а не церковные критерии" — сказал патриарх.
16 октября 2020 года президент Владимир Зеленский пригласил Варфоломея посетить Украину. УПЦ Московского патриархата выступила против этого приглашения. Там заявили, что это якобы может привести к "новому витку религиозного противостояния".
В декабре Варфоломей заявил, что посетит Украину по случаю Дня ее независимости. Большинство украинцев положительно относятся к визиту Вселенского патриарха.

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