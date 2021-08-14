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Торговля Украины с Китаем растет: Поднебесная стала крупнейшим торговым партнером

23:00, 14 авг 2021
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В первом полугодии внешнеторговые операции Украины проводились с партнерами из 227 стран мира. Крупнейшим торговым партнером стал Китай. Как сообщила Государственная служба статистики, объем экспорта товаров в Поднебесную вырос на 43% - до 4,28 млрд долл., а объем импорта из Китая вырос на 25% - до 4,567 млрд долл.

Вторым крупнейшим торговым партнером Украины по итогам первого полугодия стала Польша. Объем экспорта товаров в Польшу вырос на 62,7% - до 2,366 млрд долл., а объем импорта из Польши вырос на 26,8% - до 2,258 млрд долл.
Растет и торговый оборот с Россией. По данным Госстата, за первое полугодие 2021 года Украина экспортировала в Россию товаров на 1,524 млрд долл., что на 15% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Импорт из России за первые шесть месяцев текущего года составил 2,415 млрд долл., что на 9,9% больше, чем за соответствующий период прошлого года.
Объем экспорта товаров в Германию за первое полугодие вырос на 49,3% - до 1,2 млрд долл., а объем импорта из Германии вырос на 12,9% - до 2,796 млрд долл.
Сообщается, что дефицит внешней торговли товарами Украины за 6 месяцев 2021 года составил 1,327 млрд долл., что на 14% меньше дефицита за аналогичный период предыдущего года (1,519 млрд долл.).
Экспорт товаров из Украины за этот период увеличился на 30,7% - до 29,924 млрд долл., а импорт - на 28%, до 31,251 млрд долл.

Напомним

Экспорт товаров - это таможенный режим, в соответствии с которым украинские товары выпускаются для свободного обращения за пределами таможенной территории Украины без обязательств по их обратному ввозу.

Импорт товаров - это таможенный режим, в соответствии с которым иностранные товары после уплаты всех таможенных платежей, установленных законами Украины на импорт этих товаров, и выполнения всех необходимых таможенных формальностей выпускаются для свободного обращения на таможенной территории Украины.



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