Будет ли Украине тепло этой зимой: похоже, власти не успевают с подготовкой

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что на середину июля к отопительному сезону подготовлено от запланированного более 50% жилых домов и объектов социально-культурного назначения. Однако участники энергорынка бьют тревогу: многие ТЭС останавливают свою работу, в стране катастрофически не хватает угля, а сама подготовка к отопительному сезону под угрозой. Во всем виноваты, якобы, спекулянты и недобросовестные участники рынка. Успеет ли власть решить проблему и грозят ли украинцам веерные отключения этой зимой, разбирается УНН.

Проблемная подача тепла

"Уже более 50% объектов готовы к отопительному сезону. На этой неделе состоялось заседание Антикризисного энергетического штаба, ключевой темой которого была плановая подготовка и стабильное прохождение осенне-зимнего периода. По информации ОГА, по состоянию на середину июля подготовлены от запланированного более 50% жилых домов и объектов социально-культурного назначения, 51% котельных, 54% тепловых сетей", — сообщил премьер-министр Шмыгаль.

Параллельно член наблюдательного совета "Донбассэнерго" Юрий Саква рассказывает, что количество аварийных ремонтов энергоблоков электростанций резко увеличилось, а запасы угля на складах ТЭС продолжают снижаться.

"На карте НЭК "Укрэнерго" запестрели красные квадратики аварийных ремонтов угольных блоков. Запасы на складах ТЭС продолжают таять, еще немного жары и угольные блоки могут стать тоже недоступными еще до зимы", — сообщил Саква.

Он отметил, что уже по состоянию на 8 июля были недоступны 1000 МВт АЭС, 800 МВт Славянской ТЭС и 1000 МВт киевских и харьковских ТЭЦ. По данным Министерства энергетики, только за 8 июля запасы угля на складах ТЭС сократились на 10 тысяч тонн. ТЭС использовали 55,4 тысяч тонн, а поставки составили лишь 44,6 тысяч тонн.

Также в начале июля остановила работу Славянская ТЭС "Донбассэнерго". Системный оператор присвоил станции статус "дефолт".

В "Донбассэнерго" заявили, что ТЭС не может продолжать работать в убыток из-за аномального падения цен, вызванным спекуляциями на рынке на сутки вперед (РСВ). Компания призвала регулятор НКРКУ исправить ситуацию и пересмотреть правила работы рынка, которые позволяют такие манипуляции.

Ни угля, ни денег

В начале июля цена на РСВ упала до исторического минимума 40 коп/кВт час, что существенно ниже себестоимости производства электроэнергии на АЭС и ТЭС. Министерство энергетики также обратилось к регулятору с просьбой запретить спекулянтам заниматься манипуляциями на рынке на сутки вперед, также министерство инициирует введение "черного списка" недобросовестных участников рынка электроэнергии.

Народный депутат Людмила Буймистер поясняет, что в стране нет ни угля, ни возможности, чтобы его приобрести. А сегодняшний кризис и риск веерных отключений — это прямое следствие масштабных злоупотреблений фирм-посредников, которые делают убытки генерирующим компаниям на миллиарды гривен.

"Сейчас 12 энергоблоков ТЭС и ТЭЦ остановлены из-за отсутствия угля и газа. Каждый третий блок государственной" Центрэнерго "сегодня не может работать, потому что на складах нет угля и денег, чтобы заплатить за газ. Госкомпания обратилась к СНБО с просьбой выделить из резервного фонда деньги на закупку угля. Фактически 4-6 компаний" без роду и племени "вывели из энергорынка десятки миллиардов гривен, которые были бы достаточно для уверенной подготовки к отопительному сезону", — добавила Буймистер.

Михаил Волынец, нардеп, председатель "Независимого профсоюза горняков Украины" рассказывает, что Украина сейчас вступила в глубокую фазу кризиса и страна совершенно не подготовлена к осенне-зимнему отопительному периоду 2021-2022 года.

“Запасов угля сейчас на складах 850 тысяч тонн, это критически мало. Нужно хотя бы 3 млн тонн. Второе, останавливалась работа тепловых электростанций по той причине, что уже в конце июня в начале июля, начали активно действовать спекулянты на энергетическом рынке Украины, они обвалили цены. В то время для населения, для потребителей цены не падали. Они просто нанесли миллиардные убытки тепловым электростанциям, поэтому они не могут рассчитаться за поставленный уголь с угольными предприятиями. С другой стороны, цена на украинский уголь критически занижена. На 2 июля у нас с 78 ТЭС останавливалось 52 блока. Некоторые меры регулятор уже принимал, я обращался к премьер-министру, чтобы созвать антикризисный штаб. Он был созван, но ничего существенного не было решено. Сегодня долг по зарплате шахтерам составляет 1,7 млрд гривен. В связи с тем, что поставлялась российская электроэнергия на украинский рынок это тоже очень сильно ударило по тепловые генерации, а также угольные предприятия. Как быстро выходить из этой ситуации мне трудно сказать, эти проблемы создавались годы”, — рассказывает он.

Иван Плачков, бывший министр топлива и энергетики Украины поясняет УНН, что нынешняя проблема происходит из-за того, что нет единого центра принятия решений и центра ответственности, это самое главное в управлении энергетическим центром страны. По его словам, работа профильного министерства, благодаря идеям реформаторов, лишено возможности влияния на ситуацию. То есть министерство не управляет "Укрэнерго", которое сейчас в структуре Минфин.

План выживания на отопительный сезон

Заместитель главы Киевской городской госадминистрации Петр Пантелеев считает, что Украине следует “на национальном уровне принимать план “выживания” в этот отопительный сезон”.

“Иначе уже в ноябре прекратится полная оплата за газ, и мы будем иметь катастрофическую ситуацию во всех регионах”, — добавил замглавы КГГА.

Проблемы с недостаточным количеством угля происходят не первый год. Даже в начале текущего года, власти приходилось оперативно искать новые поставки. Одна из ключевых причин почему так происходит, Украина после начала блокады Донбасса в 2017 году потеряла стабильные поставки энергетических углей в необходимом объеме. А импорт, существенно дорожает.

Какие власть будет выходить из ситуации? Первое — внутренний уголь, но его добыча и поставки расписаны и купить его в нужном объёме будет крайне трудно. Его даже не хватает на текущие потребности. Второе, то к чему уже не единожды прибегали в кризисные моменты —

покупать импортный уголь. В России он стоит около 120 долларов, в Казахстане — порядка 100 долларов, и ещё значительно дорожает если учитывать доставку. Причем все кричат и радуются, что сейчас цена электроэнергии составляет 1,50–1,60 грн, и это решило все проблемы. Но при этом никто не вспоминает, что ее себестоимость 1,90–2,00 грн. То есть вопрос не решен. Да, на рынке относительно стабилизирована ситуация, но это не позволит отопить необходимые объемы, а значит стоит ожидать дефицит электроэнергии.

По словам экспертов, сначала будет техническая помощь из Беларуси и России, для того чтобы удержать баланс энергосистемы. Затем придется закупать какой-то коммерческий объем электроэнергии. А после возникнут экономические требования по повышению цен, не исключено, что и политические, поскольку электроэнергия российская.

"Электроэнергетический комплекс сегодня раздроблен и не координируется ни одним органом. Все предприятия подчиняются разным министерствам и ведомствам: "Укрэнерго" - Минфину, "Энергоатому" - Кабмину и т. д. Фактически, Министерству энергетики не подчинено ни одно предприятие, кроме нескольких государственных шахт. Поэтому отрасль неуправляема и некоординируема. Должно быть принято решение о назначении вице-премьера по ТЭК. Это единственный рецепт, но может его реализовать только один человек — президент Украины

Я думаю сейчас поставят задачу увеличить добычу угля и подключат СНБО, президент подключится. Я как человек, который возглавлял отрасль при трех разных правительствах могу сказать, что если месяц назад для меня эта ситуация была волнительна, то сейчас тревожна", — поясняет экс-министр энергетики Плачков.

Эксперты уверяют, если в течении месяца власть не учтет все риски и не решит вопрос с поставками угля, веерных отключений не избежать. А затянувшийся энергетический кризис может и вовсе откинуть страну во времена, когда свет и тепло было роскошью.







