"Без бумажки вы..." - теперь все мы будем жить с электронными документами

Глава государства Владимир Зеленский подписал Закон №1689-ІХ "Об особенностях предоставления публичных (электронных публичных) услуг", принятый депутатами украинского парламента 15 июля. Таким образом, в Украине будет отменен "бумажный режим" на государственном и социальном уровнях. Об этом сообщается на сайте Офиса президента.

Отныне в Украине вводятся новые термины: "электронная публичная услуга", "автоматический режим предоставления электронной публичной услуги", "комплексная электронная публичная услуга", "система электронного взаимодействия электронных ресурсов" и прочие термины, связанные с предоставлением (получением) электронных публичных услуг.

Каковы преимущества нового Закона:

* будет упрощена процедура подачи заявления на регистрацию брака, нового юридического лица, очереди в детский сад;

* станет проще получить справку с места прохождения службы, обучения, назначения пенсии, субсидий и других социально значимых выписок;

* получение ряда электронных услуг и документов можно будет получать напрямую, без привлечения сотрудников государственных органов;

* на одно электронное заявление можно будет получить сразу несколько запрашиваемых услуг и документов.

Принятый норматив отменит необходимость для граждан предоставлять в государственные органы те данные о себе, которые уже внесены в электронный реестр.

У Зеленского отметили, что принятие этого Закона вызвано положительной динамикой в период "тестового периода". С 2020 года электронными публичными услугами через Единый государственный веб-портал и приложение Дія воспользовались более 570 тысяч украинских граждан. Это стало поводом в дальнейшем урегулировать использование данной системой и закрепить ее на уровне законодательства. Уже через три дня после подписания документа главой государства он вступит в силу.



