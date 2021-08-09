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Политика / Власть

"Без бумажки вы..." - теперь все мы будем жить с электронными документами

21:00, 09 авг 2021
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Глава государства Владимир Зеленский подписал Закон №1689-ІХ "Об особенностях предоставления публичных (электронных публичных) услуг", принятый депутатами украинского парламента 15 июля. Таким образом, в Украине будет отменен "бумажный режим" на государственном и социальном уровнях. Об этом сообщается на сайте Офиса президента. 

Отныне в Украине вводятся новые термины: "электронная публичная услуга", "автоматический режим предоставления электронной публичной услуги", "комплексная электронная публичная услуга", "система электронного взаимодействия электронных ресурсов" и прочие термины, связанные с предоставлением (получением) электронных публичных услуг.
Каковы преимущества нового Закона:
* будет упрощена процедура подачи заявления на регистрацию брака, нового юридического лица, очереди в детский сад;
* станет проще получить справку с места прохождения службы, обучения, назначения пенсии, субсидий и других социально значимых выписок;
* получение ряда электронных услуг и документов можно будет получать напрямую, без привлечения сотрудников государственных органов;
* на одно электронное заявление можно будет получить сразу несколько запрашиваемых услуг и документов.
Принятый норматив отменит необходимость для граждан предоставлять в государственные органы те данные о себе, которые уже внесены в электронный реестр.
У Зеленского отметили, что принятие этого Закона вызвано положительной динамикой в период "тестового периода". С 2020 года электронными публичными услугами через Единый государственный веб-портал и приложение Дія воспользовались более 570 тысяч украинских граждан. Это стало поводом в дальнейшем урегулировать использование данной системой и закрепить ее на уровне законодательства. Уже через три дня после подписания документа главой государства он вступит в силу.


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