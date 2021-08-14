Маск в цехе с маленьким сыном и установка огромного ускорителя для Starship

Основатель SpaceX Илон Маск показал процесс установки двигателя Raptor на прототип массивной степени Super Heavy BN4 для вывода корабля-ракеты Starship в космос. Соответствующие фото он обнародовал в Twitter, пишет InfoResist.

На снимке Маск стоит на фоне Starship, у которого работают работники. При этом на руках миллиардер держит своего маленького сына Экс Эш Эй-Твелв (X: A-12). Это их общий ребенок с певицей Граймс (Клэр Буше).

На полигон Хоторне (штат Калифорния) ранее привезли 10 двигателей. Также на днях команда отгрузила 100-й двигатель Raptor.

При первом тест-полете Super Heavy / Starship на орбиту в качестве полезной нагрузки полетит головка сыра. Такой же груз SpaceX отправила на орбиту во время первого полета Dragon.

Сейчас идет сборка стартового ствола на Starbase. Часть, которая показана на фото, весит 370 тонн. В SpaceX ранее показывали, как будет выглядеть Super Heavy на стартовом стволе, когда его строительство завершится.



